jueves 23 de octubre 2025

Para tener en cuenta

Por las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes

El Ministerio de Educación difundió un comunicado sobre el funcionamiento de las escuelas, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.

Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.

Teniendo en cuenta las Elecciones Legislativas Nacionales que se desarrollarán el próximo domingo 26 de octubre, el Ministerio de Educación de la provincia emitió un comunicado este jueves informando cómo será el dictado de clases este viernes 24 de octubre y el lunes 27, debido al acondicionamiento de las escuelas.

"A través de la Resolución Nº 20328-ME-2025, Educación aprobó la nómina definitiva de los establecimientos escolares que serán utilizados como sedes de votación y estableció las medidas operativas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento durante el proceso electoral, que entre otras acciones incluye acondicionar las aulas con destino a 'cabinas de votación', garantizar las condiciones de higiene adecuadas para su uso antes, durante y con posterioridad a la elección; asegurar la apertura, cuidado y cierre de los edificios en las fechas de realización del acto eleccionario desde las 6,30 y hasta terminar con el escrutinio provisorio", indicaron en el comunicado.

En ese contexto, informaron que, la resolución determina que las instituciones educativas en las que se desarrollen las elecciones dispondrán las condiciones edilicias y organizativas adecuadas para facilitar el despliegue del Comando Electoral y el trabajo del Correo Argentino. Estas acciones incluyen la entrega y custodia de urnas, boletas únicas de papel y demás materiales electorales, así como la disposición de los espacios internos necesarios para la instalación de las mesas receptoras de votos.

Como consecuencia, se dispuso que el viernes 24 de octubre, en los turnos vespertino y nocturno, no habrá actividad escolar en los establecimientos afectados, a fin de permitir el acondicionamiento de las aulas y dependencias que funcionarán como cabinas de votación. Para el caso de los establecimientos que desarrollan su actividad exclusivamente en turno mañana, y que en el resto de los turnos no posean ninguna institución educativa, dispondrán del último módulo para el cumplimiento de la tarea mencionada.

En tanto que, el sábado 25, las autoridades de cada institución deberán entregar los edificios a las 10, a efectos de permitir al Comando Electoral y al personal del Correo Argentino desplieguen el operativo correspondiente.

Y el lunes 27, en turno mañana, no habrá actividad escolar en las escuelas afectadas a las elecciones para permitir las tareas de limpieza y reacondicionamiento.

