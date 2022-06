Paul McCartney cumple 80 años: las anécdotas de músicos sanjuaninos que honran su obra

Y así como inspiró a todos los grandes nuestro Rock Nacional, y no dicho por nosotros sino como prueba sobran las innumerables entrevistas y reportajes a personalidades del tamaño de Charly García, Pappo, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, por nombrar algunos, en donde no existe una ocasión donde no nombren la influencia musical de los “Fabulosos cuatro” y sobre todo, del magno artista que es Paul.

Este medio se tomó el atrevimiento de pedir algunas palabras o anécdotas a músicos destacados de la escena local para honrar la vida y obra artística de este referente mundial.

Un “shot” de armonías para los nostálgicos de distintas generaciones puede resultar esta nota de sentimientos recopilados. En pleno 2022, luego de la pandemia, luego de perder a su esposa Linda hace más de dos décadas y con el peso (tal vez inconmensurable) que dejaron sus compañeros en sus hombros, aquí en San Juan también celebramos que el poeta que supo escribir “Let it be” aun brilla como ningún otro artista, recordándonos en cada estrofa la “época dorada” del rock, una época tan viva y vibrante que él mismo representa.

Fabricio Montilla: Músico desde el primer suspiro, compositor y musicoterapeuta

“En la casa de la infancia habían algunos discos de The Beatles, fui muy temprano mi encuentro con ellos. Aunque recién en la adolescencia cuando me empecé a dedicar a la música pude darme cuenta de la magnitud de la obra de los Fabulosos Cuatro. En el 2015 pude ver a Paul McCartney en vivo y fue un show impecable y súper emocionante. En “Blackbird” se me cayeron unas lágrimas de la emoción. Ver a un músico de su edad todavía en escena es muy alentador, sobre todo en una industria como la de la música y el entretenimiento que desplaza a las personas de la tercera edad”

Carlos “Tuti” Gracía: Músico, intérprete y querido integrante de “La oveja Negra y los García”

“Si bien no soy fan de Los Beatles, si escuché mucho a Charly García, el cuál siempre los puso como su ejemplo para escribir y componer como sus influencias. De más está decir que son la banda referente de la historia de muchos autores y compositores a lo largo y a lo ancho del planeta. Creo que, aunque no los haya consumido, si vos escuchas a Charly, Calamaro, por mencionar algunos, estás indirectamente evocando a la banda inglesa. Ellos son la raíz de muchas de las cosas que se fueron escuchando y se van modificando de acuerdo al autor y/o compositor contemporáneo de cada época sucesiva. En mi época juvenil (Hace un par de años) Quién no escuchó ´Yesterday´ en un fogón en el Camping de la U a la orilla del dique de Ullúm?, ´cuando había agua´ era una de las primeras canciones que aprendían los pibes con la guitarra con un inglés tarareado a lo sanjuanino. Yesterday tara ra ra ra ra raaaaaa ra ”

Santiago Molina: Músico baterista de larga trayectoria provincial en el ambiente del Jazz y el Blues

“Una anécdota que recuerdo es durante un viaje con un gran amigo y su familia y me sorprendió una canción que se llama Let' me in, mientras sonaba la canción en un compilado de un casette. Los Beatles los escuché por mis viejos y desde ahí, siempre.”

'Let 'Em In' - PaulMcCartney.com Track of the Week

Alejandro Segovia: compositor, músico y humorista musical de San Juan

“Cuando empecé a escuchar más a conciencia toda la obra de The Beatles tomé dimensión de la obra de este inmenso artista. Y yo creo que la influencia Mc Cartney y Beatle está en toda la música moderna. Está en Charly, Spinetta, Fito, Cerati y demás. Todos arrancaron abrevando en el mismo charco y creo que marcó el rumbo del rock de ahí en adelante. Es música eterna que sobrevivirá a Paul. Voces, armonías y creaciones únicas que marcaron la historia. Feliz cumple Paul”

Lucio Flores: reconocido pianista y compositor

“ No debe existir músico al que no lo hayan influenciado los Betales y en lo personal con ´nuestros Beatles´ con Charly en Sui Géneris, fue lo que más me influenció por una cuestión de cercanía por el castellano, pero fueron obviamente un mazazo cuando los escuche. Pero en ese momento no sabíamos muy bien de dónde venían, uno era pibe y teníamos un casette donde juntábamos temas de unos o de otros entonces no sabíamos e donde venían. La primera canción que saqué si me acuerdo, era ´Yesterday´ y será porque era más fácil que otras. Fan total yo, siempre. Recuerdo lo que me costó aprender a tocarla, para mí era todo raro al principio, al tocar el piano de oído y eso eran cosas raras y sí, me acuerdo perfectamente cuando lo saqué. estaba fascinado. Otro tema que me volvía loco era ´Because´. Temazo. Al día de hoy lo escucho y me transporta.”

Yesterday (With Spoken Word Intro / Live From Studio 50, New York City / 1965)

Gabriel Dávila Kurban, músico, compositor e intérprete sanjuanino:

"Paul McCartney es uno de los motivos por los cuales yo hago música, asique el día de hoy es de gran celebración, para mí y para mi hermano Santi Dávila. Hemos estado toda la mañana escuchando canciones de Paul, viendo fotos, videos, siempre lo hacemos cuando nos juntamos, pero hoy con una alegría particular. Los Beatles son el motivo por el cual aprendimos a hacer música, para poder hacer sus canciones. Al principio empezamos cantando a dúo el hacía de Paul y yo de John con 8 y 6 años y al poquito tiempo empecé a tocar la guitarra y el la batería. Nuestra escuela, los acordes que aprendimos, las armonías, todo lo que se puede. Hablar inglés, aprendimos para saber que decían las canciones y así cantarlas bien. Todo eso fue la música de los Beatles y discografía completa. McCartney, Lennon, Ringo y Harrison son como nuestros puntos cardinales. Que Paul cumpla 80 hoy y este girando, festejando, grabando, con buena salud, cantándose todo como siempre y disfrutando de los frutos de todo su trabajo, es un motivo para celebrar, sin dudas.”

Jorge ´Cuero´ Quiroga: conocido por todos como el “Beatlemaniaco sanjuianino”

“Una de las primeras cosas me impactaron de los Beatles fue como jugaban con la música para lograr algo hermoso, melodioso y raro. Eran innovadores y creadores, sobre todo en Paul podemos destacar esa hambre permanente de experimentar con sonidos nuevos, lo cual se vio reflejado en los discos, ningún disco es igual a otro. Paul hizo en el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band un enorme aporte. Ese álbum que cambio absolutamente el mundo pop, fue el inicio de muchas cosas en lo musical y en lo visual. Los colores, los uniformes del “Sargento Pimienta” (referido al poder y la polenta de la música), todo. Cambio totalmente la estética con lo musical y fue el inicio de la búsqueda ´hippie´ a finales de los 60´. McCartney fue el Beatle que intentó mantener la banda unida hasta el final. Fue el encargado de llevar la bandera de la banda hasta el último, hasta donde se puedo. Luego, por supuesto, reconocer el enorme trabajo “Post Beatle”, ya que fue quien más recitales hizo como solista hasta el día de hoy”.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Remastered 2009)

Si bien solo fueron algunos aquellos que dieron algunas anécdotas y vivencias a través del Beatle cumpleañero, su obra sin dudas marcó la vida y luego las carreras de cientos de músicos sanjuaninos de todos los géneros, quienes hoy, celebrar un nuevo año de vida del legendario músico británico.