Otoño caluroso en San Juan y gran preocupación por los frutales: ¿qué recomendaron?

Georgina Lemole, jefa de la agencia de extensión INTA Iglesia, le contó a Tiempo de San Juan que hay algunos árboles frutales que requieren muchas horas de frío y otros que no. Pese a que los inviernos en San Juan últimamente no fueron muy prolongados e intensos, existe el temor de que los más demandantes no acumulen las horas necesarias para asegurar una buena floración.