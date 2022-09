Negocios y supermercados cerrados por el Día del Empleado de Comercio

"El día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada el 26 de septiembre, así fue instituido por la Ley 26.541. En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales con todos los efectos legales. No puede compensarse con el pago doble de la jornada ni el otorgamiento de un franco compensatorio. Los empleados de comercio tienen al año solo 4 feriados nacionales que se cumplen sin asistencia a los lugares de trabajo: 1 de enero, 1 de mayo, 26 de septiembre y 25 de diciembre", esboza el comunicado emitido días atrás por el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan. "El día del Empleado de Comercio se celebra en Argentina cada el 26 de septiembre, así fue instituido por la Ley 26.541. En dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales con todos los efectos legales. No puede compensarse con el pago doble de la jornada ni el otorgamiento de un franco compensatorio. Los empleados de comercio tienen al año solo 4 feriados nacionales que se cumplen sin asistencia a los lugares de trabajo: 1 de enero, 1 de mayo, 26 de septiembre y 25 de diciembre", esboza el comunicado emitido días atrás por el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan.