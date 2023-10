Los sanjuaninos, divididos con la idea de viajar el próximo finde XXL

Este fin de semana será un verdadero XXL y muchos argentinos están preparando las valijas para aprovecharlo a full. En San Juan hay opiniones divididas sobre qué planes hay: 4 de cada 10 lectores dijeron que viajarán, 4 de cada 10 dijeron que no irán a ningún lado y 2 de cada 10 no sabe qué hacer. Así lo develó una encuesta de Tiempo de San Juan.

De acuerdo al sondeo de Tiempo, los que prevén viajar suman el 40.54 % de las respuestas: de ellos, la mitad (20,7 %) planea pasear dentro de la provincia y la otra (19,84) prevé viajar fuera.

Por otro lado, un 38,98 % no prevé turistear, argumentando que no tiene dinero para hacerlo. El resto, un 20,48 % no lo decidió todavía. Además de los feriados, este fin de semana se celebra el Dia de la Madre, con lo que el domingo es probable que muchos prefieran quedarse en casa para agasajarla o ir a visitarla.