Los paradores del Dique de Ullum abrieron la temporada: precios, horarios y servicios de cada uno

Este año fue particular en el Dique de Ullum. Normalmente, la temporada abre antes de mediados de noviembre; sin embargo, por distintos factores, este verano hubo que esperar al menos un mes más para el inicio de la actividad a pleno. Más allá de la falta de agua en el lago, las piletas, quinchos y espacios verdes de los campings son una excelente opción para descansar y disfrutar el calor, sin tener que salir de San Juan y a sólo 25 kilómetros de la Capital. En ese contexto, los prestadores ofrecieron los precios, horarios y servicios que ofrece cada uno.

La demora en la apertura tuvo dos motivos fundamentales. El primero, la incertidumbre y los cambios en torno a los precios. Esta situación, no sólo complicó las inversiones a la hora de poner a punto los espacios, sino también, la decisión de poner un valor a las entradas.

La segunda, la imposibilidad de saber qué cota tendrían el espejo de agua. “El nivel de agua estaba subiendo de modo interesante, pero ahora el dique ha empezado a bajar. Y eso nos trae problemas porque el agua se aleja de los balnearios y se ve una playa llena de barro, de basura. En principio sabíamos que estaban acumulando en los diques de arriba. Y después querían llegar el dique de Ullum hasta lo que llaman un 'nivel mínimo técnico'. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar ahora con la nueva gestión”, comentó sobre la situación presidente de la Cámara del Perilago.

Los paradores de Dique de Ullum desde el Drone de Tiempo

Por su parte, Sebastián Bernardino, a cargo del club Costa del Sol, comentó que, “es complicado. Para nosotros es fundamental saber cuál será la cota que dejará Hidráulica para prever si podremos tener servicio de playa, porque, al no saber hasta dónde llegará el agua, se hace imposible poder dejar en condiciones la costa. Lo ideal sería que no bajen la cota como lo hacen todos los eneros. Es difícil para quienes invertimos en este tipo de turismo hacer las obras si no hay buena comunicación sobre lo que sucederá”.

dique 7.jpg

Más allá de los inconvenientes y las idas y vueltas, finalmente los principales campings del Dique, ya abrieron sus puertas con los servicios a pleno. A continuación, los detalles de cada uno de los espacios y servicios:

* Club Náutico de la Unsj: con quinchos, mesas y sillas, cantina, sanitarios y una pileta, el camping ya recibe a los visitantes.

dique 4.jpg

En este caso, el ingreso es gratuito para los socios. Mientras que, para quienes no lo son, la entrada cuesta $1.400, aunque podría tener cambios a partir de enero. Con este monto se tiene acceso a la totalidad de los servicios. La opción de acampar sólo está destinada a los socios. En este caso, se debe abonar $1.700 por carpa, cada noche.

dique 5.jpg

Este parador está abierto de martes a jueves, de 11 a 21; y los sábados y domingos, de 10 a 22. Los viernes, permanece cerrado.

* Palmar del lago: el parador cuenta con dos piletas grandes y una pequeña para los niños, servicio de wifi en todo el complejo, quinchos, parrilleros, zona de acampe y canchas. Además, está a punto de abrir la cantina.

dique 8.jpg

En este caso, la entrada general por día cuesta $2.000 por persona y los menores de 8 años no pagan. Al abonar ese monto se tiene acceso a las piletas sin necesidad de pagar extra.

Mientras que, para quedarse en la zona de camping, además de la entrada, hay que abonar $2.000 por noche, por carpa. En tanto que, la casilla rodante tiene un costo de $3.000.

dique 9.jpg

El espacio está abierto todos los días, desde las 8.

-Para tener en cuenta: más allá de la entrada general, este 25 de diciembre, con motivo de la celebración de Navidad, la entrada costará $5.000 por persona.

-Para más información comunicarse a los siguientes números por Whatsapp: 264-5124408 / 264-5880174

* Vela y remo: por el momento sólo está habilitado para quienes ya son socios.

* Costa del Sol: el espacio ofrece parrilleros, baños, electricidad y la posibilidad de disfrutar de un espacio acondicionado en la costa del lago. Además, quienes ingresan tienen lugar para practicar enduro, andar en cuatriciclo y en bicicleta. En el lugar, que tiene vigilancia las 24 horas, también se puede acampar.

dique 11.jpg

En este caso, la entrada cuesta $1.000 por día, por persona y los niños abonan desde los 10 años. Esa entrada también da derecho a acampar.

El camping está abierto todos los días, de 9 a 20.

-El extra: están construyendo una pileta y esperan poder ponerla en funcionamiento pronto.

* Del Bono Beach: el complejo cuenta con piscina con tobogán acuático, parrilleros, barra y actividades destinadas a niños y adultos.

image.png

La entrada cuesta $4.500 por personas, para mayores de 3 años.

En esta temporada, abre al público general los días sábados, domingos y feriados, de 11 a 22. El resto de la semana todo el espacio está destinado exclusivamente a quienes se hospedan en las cabañas del lugar.