Lejos del anillo: durante 2023, en San Juan hubo más uniones convivenciales que casamientos

Cabe recordar que esta figura fue incluida en el nuevo Código Civil e implica la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común durante un mínimo de 2 años. Para poder realizar este trámite, las parejas tienen que reunir algunos requisitos como: ser mayores de edad; no ser parientes; no estar casados ni tener registrada otra unión convivencial al mismo tiempo; la relación tiene que ser pública, notoria, estable y permanente; y tiene que tener una duración mínima de 2 años de convivencia.

Este trámite tiene características similares al casamiento sin llegar a serlo, ya que sirve para probar la existencia de la unión, aunque también puede probarse por otros medios como por ejemplo testigos; y proteger la vivienda familiar, ya que van a necesitar la firma de ambos para poder venderla o hipotecarla.

En cuanto a los divorcios, a lo largo del año se registraron 1.243 en San Juan.

Los otros datos

En cuanto al resto de los trámites que los sanjuaninos llevaron adelante durante 2023, el Registro Civil informó que hubo un total de 10.388 nacimientos. En contraposición, las defunciones fueron 4.455.

Además, se anotó un total de 678 reconocimientos y se realizaron 91 adopciones. Mientras que, las inscripciones tardías de nacimiento alcanzaron las 42.

Por otra parte, se informó que se registraron un total de 37 trámites de cambio de género.

En torno a los procesos identificatorios, los números fueron los siguientes:

DNI: 62.693

Pasaporte: 5.272

DNI a domicilio: 122

Otros Servicios: