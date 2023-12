La sanjuanina que fue seleccionada en Gran Hermano pero quedó afuera por una insólito motivo

Se trata de la streamer sanjuanina Rochi Dubós, que se había inscripto para ingresar al exitoso ciclo conducido por Santiago del Moro pero que a tan solo minutos de partir para el casting presencial tuvo un curioso inconveniente que no le permitió presentarse.

"No lo conté todavía porque tenía una mínima esperanza, pero ya está", comenzó contando la joven en su cuenta de Tik Tok. Y agregó que hizo el casting, lo subió a las redes sociales. "Hace un mes y medio me llega un mensaje que me decía que fui seleccionada para el casting presencial a tal día y horario", subrayó. La joven confirmó que iba a presentarse, y en ese momento estaba viviendo en la casa de un familiar, ya que era de San Juan.

Llegó el día y ella debía estar a las 12,30hs., en el lugar del casting presencial, pero cuando subió al departamento comenzaron los inconvenientes. "Cuando llego a la puerta, no abría, hice de todo", contó, pero nada funcionó. La sanjuanina llamó a un pariente, y fue hasta el lugar, pero todos los esfuerzos no valieron, ya que se había pasado de horario.

"Ya no llegaba", indicó y afirmó que a todo eso ya eran más de las 13.30. En ese contexto la joven contó que "me dijeron que coordinábamos para estos días. Ahora digo será obra del destino, y la vida me tendrá algo mejor preparado para el año que viene".