La historia del neurocientífico sanjuanino con éxito mundial que volvió a su terruño

"Conocí a los chicos con autismo gracias al Instituto Irina y me reventaron la cabeza. Un subtipo de los chicos con autismo pueden desarrollar habilidades muy superiores, como hacer cálculos matemáticos, tener patrones de memoria fotográfica, yo decía cómo estos chicos pueden tener esta capacidad y no pueden entender una interacción social mínima, un chiste", contó a Tiempo de San Juan.

Eso fue el primer factor que lo hizo iniciar un camino que se dio primero en Chile, después en Alemania, y luego varios países de Latinoamérica, para luego llegar a Estados Unidos, más precisamente a San Francisco y después a Irlanda. En ese derrotero, su padre se enfermó. "Mi papá desarrolló demencia y como cuidador, fui pésimo cuidador, muy mal cuidador, ya trabajaba en demencia pero realmente la falta de conciencia que uno tiene en la enfermedad es tremenda. Te impide ver. Y eso generó un factor muy fuerte para mí para hacer un cambio y poder hacer algo para la gente, para los familiares y los pacientes. Por eso me dedico a la demencia, principalmente", confesó.

Ahora que visitará más seguido su patria chica, desde Irlanda a San Juan sin escalas, su tremendo currículum promete un abordaje único de la salud mental en la provincia, jugando en tándem lo privado con lo estatal.

Embed - Agustín Ibáñez neurocientífico sanjuanino con fama mundial

“La salud cerebral, la salud mental, no son solo un problema de la medicina. Son un problema de todos nosotros. Cómo te mueves en la vida, cómo duermes, cómo comes, cuál es la calidad de tus vínculos, si haces ejercicio o no, no solo impacta en tu salud, sino también en tu bienestar y en tu capacidad productiva. Los gobiernos deberían invertir en el capital cerebral de las personas, en la capacidad de tener una mente sana, que es lo que genera valor hoy en día, no la materia prima, no la tecnología per se. Es por eso que el desafío de la salud cerebral no es solo un desafío de los investigadores, sino de todos, de las comunidades, las familias, los pacientes y los gobiernos”, planteó a la hora de presentar el programa de capacitaciones que se aplicará con BrainLat en centros sanitarios locales.

“Nosotros trabajamos en demencia, pero también queremos extendernos hacia la salud cerebral. La salud cerebral es prácticamente lo mismo que la salud mental. Queremos trabajar con niños, adultos y pacientes con distintas estrategias para educarlos en la prevención”, destacó sobre qué lo trajo de nuevo a San Juan. Agregó que “nuestro rol es traer fondos, investigación y formar personas. Estamos hablando de generar cursos para capacitar no solo al personal de salud, sino también a las familias, para que aprendan a desarrollar una mente más sana, una salud cerebral más sana”, anticipó.

Ibáñez reside en Irlanda junto a su familia, ya que se casó con una italiana, mientras que es papá de dos niñas, una de 6 y otra de 15, que viven con su mamá en Colombia. Agustín tiene muchos recuerdos de su infancia sanjuanina entre vientos Zonda y siestas interminables, de una infancia única, en la plaza del barrio con amigos y una adolescencia en la que fue guitarrista de varias bandas metaleras. Con el famoso médico, ahora convertido en diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, son muy cercanos. Se conocieron en Alemania y trabajan juntos desde 2010, compartiendo múltiples proyectos científicos, de divulgación y de aplicaciones no científicas de las neurociencias.

image.png

Asegura que más que un Premio Nobel, le interesa "que la ciencia tenga impacto en la vida real de las personas. Eso es lo que estoy recién empezando a hacer porque he trabajado mucho sin conciencia".

La inmensa trayectoria de Agustín Ibáñez

Agustín Ibáñez es un neurocientífico interesado en enfoques globales de la demencia y la neurociencia social, cognitiva y afectiva. Es Director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral (BrainLat) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Además, ocupa cargos internacionales desde EE.UU./Irlanda (Senior Atlantic Fellow, Global Brain Health Institute-GBHI-University of California San Francisco and Trinity College Dublin) y Argentina (Cognitive Neuroscience Center).

image.png

Agustín tiene una trayectoria con más de 120 publicaciones en los últimos cinco años, incluidas las diez revistas más importantes (por ejemplo, Lancet Neurology, World Psychiatry, Nature Reviews Neurology, Nature Human Behavior, JAMA Neurology, Alzheimer's & Dementia, Brain).

Ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ANID (Chile), COLCIENCIAS (Colombia), DAAD (Alemania), MRC (Reino Unido), CONICET (Argentina) y Alzheimer's Association, Tau Consortium, GBHI, Takeda. y NIH/NIA (EE.UU.).

Es el fundador de iniciativas regionales críticas, como el Consorcio de socios múltiples para ampliar la investigación sobre la demencia en América Latina (ReDLat) y el Consorcio Latinoamericano y Caribeño sobre Demencia (LAC-CD). Su trabajo ha sido destacado en la BBC, Nature, Nature News, Discovery Channel, Popular Science, Daily Mail, Newsweek, Le Monde y Oxford University Press, entre otros.