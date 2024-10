Intercambios universitarios, en riesgo por el ajuste presupuestario nacional

Generalmente los programas de intercambio se dan por semestre, por lo que no es necesario que la persona tenga que tramitar la residencia permanente. Teniendo en cuenta esto, son considerados “ciudadanos no residentes”, que entrarían dentro de la normativa que busca implementar el gobierno de Javier Milei sobre el cobro de aranceles. Ante esto, Malmod explicó por qué no sería viable. “Si las universidades extranjeras tienen matrículas aranceladas, no se pagan. Quedan exentos los alumnos porque es un intercambio, no hay dinero en el medio. Lo mismo sucedería a la inversa”.

Pese a ello, de continuar el ajuste que el gobierno nacional viene realizando sobre el presupuesto universitario, la funcionaria aseguró que los programas de intercambio podrían verse en riesgo, adelantando que ya hubo complicaciones este año.

“Lo que puede llegar a afectar los intercambios no es el arancel a los extranjeros, sino el desfinanciamiento de la universidad, es decir, no aprobar los presupuestos. Durante el primer semestre no teníamos los fondos, no estamos teniendo un sistema de movilidad presencial. Lo que hicimos fue salir a reforzar el intercambio virtual, y lo hemos sostenido, pero genera menos interés”, dijo.

image.png

Y continuó: “En el primer semestre se suspendió el programa de movilidad internacional para docentes y no docentes. Ahora con los refuerzos lanzamos la convocatoria y tenemos 12 becas sobre 16 postulantes que cumplen con los requisitos”.

Este segundo semestre la UNSJ no cuenta con intercambio presencial, por la falta de presupuesto que tuvo la universidad durante la primera mitad del año. Con la actualización de los últimos meses, pudieron reactivar algunos de los programas para el primer semestre del año que viene, pero no es segura su continuidad, y ante ese escenario se encuentran en la actualidad.

Los programas de intercambio son de fundamental importancia para la formación. Además de ofrecer nuevas oportunidades en la formación, permite fortalecer las habilidades de adaptación, comunicación y trabajo en equipo. Suelen ser de gran interés para el alumnado en general y es por ese mismo motivo que desde la casa de altos estudios ponen el foco en la importancia de darles continuidad.