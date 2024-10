Iniciaron una colecta para comprar el nicho de Teo, el niño de 8 años que murió en Santa Lucía

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al 2645729440 (Miguel Ángel González) o transferir dinero al alias: pipi.76.

El dolor de la familia

"Por qué Dios. Por qué me llevaste el tesoro más grande y preciado de mi vida. No sabés el dolor y la inmensa tristeza que siente mi alma, Teo Zamir. Te voy a llevar siempre en lo más profundo de mi corazón", expresó su abuelo Miguel Ángel González.

El caso

Según informaron fuentes judiciales, durante la jornada de este miércoles se tomaron diferentes testimonios y sus familiares contaron que el nene tenía graves problemas de salud desde que nació.

Finalmente, el resultado de la autopsia realizado en la Morgue Judicial confirmó que el pequeño perdió la vida por una cardiopatía, precisamente este miércoles convulsionó, esto provocó una arritmia y seguidamente un paro cardiorespiratorio.

Otro de los datos que brindaron desde la Justicia es que el pequeño tenía problemas de corazón desde que nació y convulsionaba muy seguido.

A pesar de que se confirma que la causa de muerte sería natural, el fiscal del caso Francisco Pizarro (subrogante de Sebastián Gómez) de UFI Delitos Especiales solicitó que al pequeño se le extrajera dos órganos para que se le realice un estudio más a fondo, precisamente, anatomía patológica.

Cabe destacar que el cuerpo del menor no presentaba signos de violencia, es decir, golpes. Confirmando que no se ejerció violencia.

El lamentable episodio fue en la mañana de este miércoles, alrededor de las 9:30 horas. Se lo envió al Hospital Rawson para que fuera reanimado, pero los médicos no pudieron hacer nada.

En nene padecía una cardiopatía congénita por la que había sido operado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. De hecho, tomaba medicación anticonvulsiva.