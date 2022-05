Horario de corrido: los sanjuaninos ¿a favor o en contra?

Debate sobre la mesa Horario de corrido en comercio: de no llegar a un acuerdo, el SEC buscará el cambio por ley

Dentro del rango a favor, el 31,4% apoya la iniciativa en pro del bienestar de los trabajadores. En ese contexto hay una realidad que no puede taparse, y es que muchos trabajadores no viven en las inmediaciones de los locales donde realizan sus tareas, por lo que entre el viaje de ida y vuelta, para ahorrar, deciden quedarse en el centro o alrededores hasta que sea el horario de ingreso en la tarde. Con el horario de corrido eso no sucedería, lo que representaría un ahorro para los trabajadores, y mayor tiempo para poder pasar en familia, por ejemplo.

En la otra vereda se encuentran aquellos sanjuaninos que no están a favor del horario de corrido, en un porcentaje menor de quienes están a favor, representando el 35,8%. Dentro de ese porcentaje, el 19,5% de los consultados afirmó no estar a favor ya que como sociedad estamos acostumbrados al horario fragmentado, por lo que consideran que debería sostenerse de esa manera.

encuesta.png Encuesta horario de corrido en San Juan

Desde el SEC, la secretaria general, Mirna Moral, confirmó en declaraciones radiales que entre la última semana de mayo y la primera de junio los locales nucleados en la Cámara de Ópticas y Afines se adaptarán al horario de corrido, mientras mantienen charlas muy avanzadas con cadenas de electrodoméstico ubicadas en el microcentro sanjuanino.

Viendo el panorama quizás no se implemente en la totalidad de los comercios del microcentro y alrededores el horario de corrido, desde el SEC insisten en que la medida es positiva por diversos factores, por lo que, ante la falta de apoyo de las cámaras locales, la estrategia es convencer “puerta a puerta”, acción que está comenzado a tener sus frutos y que apoyan los sanjuaninos, en su mayoría.