¿Habrá policías en todas las escuelas de San Juan? La respuesta de Educación

Al trascender esta situación en particular, varios episodios de inseguridad fueron surgiendo. Si bien es el único en donde un desconocido ingresaba y habría estado en contacto con los niños y niñas, no son los únicos hechos que suceden. Macelo Mattar, director de Mantenimiento y Obras menores del Ministerio de Obras y Servicios señaló en Canal 13 que cada vez son más los actos vandálicos que suceden en las escuelas, donde ingresan desconocidos a robar o simplemente dañar los establecimientos.

Ante esto, Trincado aseguró que hay presencia policial en varias escuelas de la provincia, pero no en todas. “Hay adicionales de policía en muchísimas escuelas, pero vamos a ver en aquellos lugares donde no llegamos colocar otro tipo de seguridad. Se está trabajando en ello, porque no alcanzamos con la Policía de San Juan”, señaló la funcionaria, remarcando que es algo que está en debate con la esperanza de poder encontrar una solución en el corto plazo, para evitar episodios que vulneren no solo la integridad de la comunidad educativa, sino también los edificios.