Guadalupe Daneri, la tejedora sanjuanina que llevará su arte a París

daneri2.jpg Donde Guadalupe crea sus obras. (Imagen Facebook)

Pero hace casi 3 meses le llegó una gran noticia. Fue invitada al Carrousel du Louvre, que forma parte del famoso museo en París, Francia. El 21 de octubre inicia la muestra, que se extenderá hasta el día 23. Allí Guadalupe mostrará su labor, "que son las creaciones con el telar de 8 cuadros, con diseños y telas exclusivas; diseños propios", explicó a AM 1020.

Recuerda que empezó a desarrollar la pasión por tejer hace más de 26 años a raíz de un accidente muy grande que tuvo siendo adolescente. "Estuve en coma 4 mucho tiempo y después en mi ser sentía que tenía que expresar todo el amor que tengo adentro, a través de los hilos y eso es lo que hago", explicó.

facebook.jpg Algunas de las obras de Guadalupe. (Imagen Facebook)

"Esto fue, es y será el sustento de mi familia", dijo la madre soltera de dos hijas, quien gracias a sus trabajos y obras sacó adelante a su familia.

Ahora Guadalupe necesita la ayuda para poder solventar lo que implica ir a Francia a ser parte de esta gran muestra internacional. Ella afirma que viajará, aún no sabe cómo pero lo hará. Debe pagarse los pasajes, estadía y los alimentos; además de pagar el embalaje de sus obras que se preparan en Buenos Aires, el grupo de Louvre, y que eso son 500 dólares adicionales. Ella sueña con que quienes la conocen, entre todos, puedan ayudarla porque "realmente sola no me lo puedo costear", explicó.

Para contactarte con ella puedes hacerlo a través de su cuenta de Facebook donde además hay un gran número de trabajos en imágenes para que puedas conocerla más.