Geriátricos en San Juan: 32 habilitados, dos clausurados y una nueva modalidad de control para evitar irregularidades

Las residencias para adultos mayores, también conocidos como geriátricos, son espacios que buscan brindar contención, atención y un lugar para ancianos que por distintos motivos no pueden estar solos. Estos espacios deben cumplir ciertos requisitos y obligaciones, y desde el Ministerio de Salud son rigurosos, pero sin dejar de acompañar para que los espacios cumplan las reglas.

En diálogo con Tiempo de San Juan , el secretario de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Salud, Gastón Jofré, informó que en cuanto asumieron realizaron un relevamiento sobre las 34 residencias registradas, de las cuales 11 no estaban habilitadas por distintos motivos.

A eso se sumó que la ley provincial que regula esta actividad está obsoleta; mientras que la normativa nacional publicada el año pasado sobre las habilitaciones tiene una amplia serie de requerimientos que, de cumplirlas al pie de la letra, San Juan se quedaría sin geriátricos.

“Tratamos de tomar un término medio, cumpliendo la ley de la provincial con la ley nacional actual, y se hicieron los lineamientos para la nueva habilitación. Nuestra misión es el acompañamiento y el asesoramiento”, aseguró Jofré.

Bajo esta modalidad, actualmente hay dos residencias para adultos mayores que no están habilitadas. Según explicó el funcionario de Salud, estos espacios fueron clausurados sin evacuación de pacientes. Esto implica que, si bien la residencia no está habilitada, las personas siguen viviendo en el lugar, ya que suelen haber casos de ancianos que no tienen otro lugar a donde ir, y sacarlos de los geriátricos implicaría un malestar físico, emocional y mental para la persona.

“Nos interesan pilares fundamentales en el cuidado de los residentes, que son controles médicos, historia clínica, manejo de fármacos, cuidado de enfermería, disposición de camas por habitación, manipulación de alimentos. La parte nutricional es muy importante, registro de dieta, de medicamento, control de peso. Seguridad, orden y limpieza. Enfocados en pro de la integridad y la salud de residentes mayores y mejora continua de instituciones”, aseguró Jofré.

Mientras se cumple el tiempo que tienen previsto los dos geriátricos clausurados para estar en regla, se continúa con los controles sorpresivos de parte de las autoridades de Salud como también en llevar a cabo un plan de capacitación para personal que trabaja en estos espacios y debe contar con una formación especial, ya que tienen bajo sus cuidados a adultos mayores.

Nuevos pedidos de habilitaciones, el dato alentador en Salud

En San Juan hay poco más de una treintena de residencias para ancianos, cuya demanda ha sido superada. Ante esto, Jofré confirmó que actualmente están abordando los pedidos de habilitaciones de nuevos espacios que buscan abrirse en San Juan para ser una opción más.

“Hay algunas instituciones que han presentado toda la documentación y otras en vías de ser aprobadas”, confirmó el funcionario de Salud.

Y finalizó: “Si es una unidad funcional que va a brindar calidad, cuidado, respeto y trato humanizado, desde el Ministerio de Salud estamos para acompañar a tal punto de trabajar con Infraestructura para ver la parte edilicia y ayudarlos a tener los permisos en regla, siempre velando por la salud y el cuidado de la población sanjuanina”.

Dónde denunciar irregularidades

Gastón Jofré confirmo que desde que comenzaron con el relevamiento en los geriátricos, no detectaron residencias clandestinas o similar. Pese a ello, solicitó a la población realizar la denuncia ante cualquier irregularidad o falta de habilitación que se pueda detectar.

"Es importante la denuncia para poder actuar a tiempo", aseguró el funcionario.

Ante cualquier irregularidad del tipo que sea, la denuncia puede realizarse al 264-4305510 o al 264-4305819, Dirección y Regulación de Control Ministerio de Salud.