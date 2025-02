Furor de sanjuaninos yendo por Agua Negra a Chile: las cifras de la temporada, cuánto gastan por día y qué compran

El grueso de argentinos viajeros, se supone que la mayoría sanjuaninos, se dio durante enero cuando cruzaron casi 29.000. Y febrero, que suele ser históricamente menos movido, promete también: en los primeros dos días de este mes, el promedio por día es de aproximadamente 200 autos entrando a Chile por el paso de Agua Negra. El sábado 1 de febrero se registraron 280 vehículos ingresando al país vecino, afirmó.

¿Cuánto gastan los sanjuaninos?

Según la funcionara, los argentinos gastan un promedio de 127 dólares por persona y por día aproximadamente (al cambio actual, alrededor de 133.792 pesos argentinos). "Esto varía mucho dependiendo del tipo de alojamiento que ustedes prefieran. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos tener un alojamiento para dos personas en el centro de la ciudad de La Serena, estamos hablando de 80.000 pesos con toda clase de impuestos. 80.000 pesos chilenos" (al cambio actual, alrededor de 85.000 pesos argentinos).

Sobre los precios, especificó que "estamos hablando en el centro de La Serena, unos 80.000 pesos con desayuno para dos personas. Pero si nosotros ya nos vamos al sector del borde costero hoy día en febrero, estamos hablando de un alojamiento para dos personas, 120.000, 130.000 pesos. De ahí hacia arriba, dependiendo del estándar que ustedes quieran".

Fiebre por las compras

"Lo que ustedes siempre comentan que lo encuentran muy económico, a diferencia de lo que pasa en Argentina", analizó la funcionaria. Principalmente los productos que más se llevan son calzados, ropa, electrodomésticos y tecnología. Depende de cada rubro el monto que gastan, siendo la tecnología el de costo más alto pero que al cambio resulta más barato que comprar en comercios argentinos.

"Aquí uno pesa tres. O sea, un par de zapatos, por ejemplo, cuesta uno y allá cuesta tres. Es más o menos la relación que tenemos", informó la chilena.

Televisores, celulares y también computadoras es lo que más compran los argentinos, dijo la funcionaria.

Inseguridad

Consultada sobre si se pudo calmar esa ola de inseguridad que en un primer momento generó tal vez algún temor en los visitantes argentinos, la chilena dijo que se avanzó en la protección de los turistas. "Quiero resaltar notablemente el trabajo que ha hecho y que hace día a día nuestros carabineros, nuestra Gobernación Marítima, nuestras Seguridades Ciudadanas de ambos municipios, de La Serena, Coquimbo, liderados por nuestro delegado presidencial Galo Luna", afirmó.

"El delegado presidencial es la figura del presidente en cada una de las regiones y quienes tienen a su haber la seguridad de la región. Y en ese contexto tengo que decir que nosotros ya en el mes de octubre, como región, nos hemos preocupado de poder afinar el Plan Verano Seguro, que hoy día está en ejecución. Por supuesto que siempre va a haber algunos delitos o algunas incivilidades, como les decimos acá en Chile, pero si usted ve, en comparación a otros destinos, y hablo de todo tipo de destinos, no solamente chilenos, sino que también en otras partes del mundo, la verdad es que ha estado muy contenido, muy resguardado y hoy día podemos decir que prácticamente los delitos que se cometen son menores", aseguró.

Detalló, a modo de consejos, que "hoy día tenemos un despliegue importante de carabineros en todos los destinos turísticos, pero también hay que decir que cada turista que llegue tiene que tener cuidado con sus pertenencias. Por ejemplo, no estacionar en lugares que sean oscuros, estacionar en lugares autorizados. Dos, no dejar pertenencias a la vista. Si yo dejo una mochila, también estoy llamando a ciertas cosas que no corresponden y en todos los destinos del mundo hay que tener esos resguardos. Por lo tanto, lo importante es siempre estar atentos".

El lugar donde más se vienen hospedado los argentinos es La Serena, pero con una peculiaridad, analizó: "muchos alojan en balnearios de Coquimbo y siempre tienen de referencia a La Serena. Por ejemplo, Guanaqueros. Es un lugar que les gusta mucho también al argentino Tongoy, pero tienen en la vista o tienen en la mente La Serena. Pero principalmente podemos decir que la Avenida del Mar ha sido el más demandado por el turista argentino".

¿Agua Negra abierto hasta mayo?

La funcionaria expresó que la intención del delegado presidencial en Coquimbo es tener abierto el paso de Agua Negra hasta mayo, entendiendo que este flujo es muy atractivo también para los chilenos que tienden a pasar con más fuerza a finales de febrero, marzo y para Semana Santa hacia San Juan.

Lo que sí es un dato concreto es que en esta temporada vinieron más chilenos que en la pasada: "Hemos tenido un flujo mayor que el que año anterior", dijo la funcionaria, sin precisar cuántos.