Estaciones de servicios sanjuaninas analizan eliminar el turno noche y habría despidos en el sector

En declaraciones radiales la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustible, Analía Salguero, aseguró que están manteniendo reuniones con las petroleras, debido a detalles de contrato, porque una de las opciones para abaratar costos sería sacar el turno noche . “Es un proceso que comenzó, porque tomar estas medidas tiene consecuencias y como por contrato las estaciones de servicio con muchas petroleras deben mantenerse 24 horas, es algo que hay que empezar a negociar y es lo que se ha hecho la semana pasada. Por eso comenzó el ruido, porque acá el turno noche no va más. No sé si es algo que en 30 a 60 días se aplicará, irá en torno a la negociación del sector con las petroleras”, aseguró la empresaria.

En caso de aplicarse de manera uniforme en toda la provincia, no solo los conductores no podrán cargar combustible en horas de la noche, sino que además se reducirá el personal de cada empresa. De acuerdo al cálculo realizado por Salguero, hay un promedio de dos a tres empleados por bocas de expendio, en un rango de entre 80 a 100 estaciones de servicio, por lo que no sería ínfima la cantidad de sanjuaninos que se quedarían sin trabajo.

“Son acciones directas. Salió de haberse sentado con las petroleras a hablar del tema. Si se suprime el turno y no se reemplaza con otro empleado, es un ahorro”, señaló Salguero en Radio Sarmiento.

Desde la cámara señalaron que por el momento desconocen que se hayan concretado despidos, pero no descartan que eso suceda. “Esto significa la reducción de empleados. Se ha conversado mucho esto, es un sector que trabaja con mucha gente y se ha intentado que esto sea la última medida”, finalizó la empresa local.