En San Juan por día desaparecen 5 personas: generalmente son mayores y suelen estar en casas de conocidos

“Dependiendo de cómo sea el caso, me comunicaré personalmente con el familiar para que me pueda aportar mayores datos certeros. Si se puede también, el círculo que comparte diariamente, club, amigos, escuela”, contó Andino a Tiempo de San Juan.

Luego dependiendo de la edad de la persona o el motivo por el que se ausentó de su casa, comenzarán distintos tipos de abordajes de contención. En principio, el entender el por qué no volvió y si es factible para su psiquis regresar a su hogar

Personas encontradas

Un poco más de 180 personas fueron las encontradas (desde que se escribió esta nota) gracias a este protocolo en San Juan, en Julio del 2021. “Creo que fue fundamental, el no esperar ese periodo de 24 horas. Algo que no estaba especificado en ningún lado. Este proyecto eliminó eso y se logró tener resultados más precisos”, argumentó el subcomisario Andino.

Desde la sección Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, reciben aproximadamente de 4 a 5 casos diarios.

En septiembre de este 2022, eran buscados 4 adolescentes que se habían ausentado por distintos motivos de su casa. Una de ellas, de 15 años, fue encontrada un mes después. Y aunque uno pensaría que son los adolescentes los que no vuelven a su casa, es totalmente lo contrario. “Si bien hay un porcentaje alto de jóvenes que salen y no regresan, es preocupante, pero no hay mayor diferencia con los mayores de 18”, indicó Fabio a este medio.

Generalmente las personas mayores de 18 son las que deciden abandonar su hogar sin dar aviso a nadie. El porcentaje estimativo es de 40% menores de edad y 60% mayores de edad.

Una vez que el menor es encontrado, todo queda a manos de la Dirección de Minoridad, ellos hacen un abordaje y determinan a quienes se les entrega el menor. Porque podría ser víctima de un delito dentro del círculo de donde vive y por eso escapó”.

“La situación que muchas veces se repite, el adolescente que se peleó con la mamá y el papá. Se terminó yendo a la casa de la abuela y la señora no sabía, por eso no avisó”, agregó el coordinador de San Juan Te Busca. Otras de las situaciones son menores que vagan por las calles sin la intención de regresar a su hogar.

Las denuncias anónimas, otra clave en San Juan Te Busca

Fabio remarcó que los llamados al 911 son personas que logran dar datos certeros para encontrar a un desaparecido. “Muchas veces, llaman, dicen que vieron a alguien parecido a la foto que pasaron en los medios”, estos mayormente se da por personas que quieren ayudar a la causa pero también que en principio podría causar duda pero resulta ser todo lo contrario.

Los datos aportados por un anónimo, como vestimenta, zona, vehículo, etc. Son avisados rápidamente a los efectivos que se encuentran haciendo recorridas de rutina. Gracias a dicha información terminan dando con el o la persona que se ausentó del hogar.

La satisfacción de un trabajo finalizado

“Para nosotros es una cuota de incentivo cuando damos con una persona. Sabemos que estamos cumpliendo y dando respuesta a gente que necesita ser escuchada, tanto al desaparecido como a las familias. Es que, el que se ausenta de su casa, la mayoría de veces, es por algo, requiere de una atención. Y al dar con él nos reconforta saber que estamos ayudando a que sea contenida y evitar otras cuestiones mucho más graves”, finalizó el subcomisario a cargo de la sección Coordinación de Búsqueda y Rescate de Personas, Fabio Andino.