El rival sanjuanino de L-Gante: cumbia 412 en la Plaza de Santa Lucía

No les alcanzó para la Cumbia 420 y le mandaron Cumbia 412. El rival sanjuanino de L-Gante apostó todo a un videoclip musical que tiene como escenario la fuente de aguas danzantes inaugurada en la Plaza de Santa Lucía este año.

Aparentemente El Tity LMC es de la zona y otro de los escenarios del video es la Circunvalación. Una botella cortada con fernet, las chicas, el barrio y "ya tu sabe como e' me llamo LMC por si no me concé", dice la letra.

El video tiene 7493 visualizaciones y los comentarios son muy positivos. Algunas páginas de memes, sin embargo, tomaron el video "para la chacota". ¿Y a vos? ¿Qué te parece?