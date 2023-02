El milagro de Selena, la beba apedreada en medio de una batalla campal en Rawson

"Cuando mi sobrina dice ´le han pegado´, yo pensaba que se trataba de los niños más grandes. Nunca me imaginé que se trataba de la beba. Pero cuando la vi, ella ya estaba sin aire. Inmediatamente se llamó a la ambulancia, pero el 107 no respondía y la trasladamos en un auto particular a la Rotonda (Centro de Salud René Favaloro). Allí la asistieron de inmediato. Le hicieron una placa, la medicaron y dejaron en observación por algunas horas. El golpe había sido fuerte y en la parte de atrás de la cabeza", comentó la mamá de la beba.

Batalla campal en Rawson: Habló la mamá de la bebe herida

Cinthia señaló que lo que vivieron fue caótico y que podría haber terminado en una desgracia: "Eran varios bandos, muchísima gente que se peleaba y arrojaba piedras. Había madres con niños en brazos en la batalla campal. Alrededor, muchas familias, pequeños, gente grande. A mi hija la podrían haber matado, es una recién nacida . O la podrían haber lastimado en la cara. No sé, podría haber sido todo peor".

2b528619-8f92-4e7f-a9b1-010f8a3c2eeb.jpg

También agregó que no pudieron identificar al joven que arrojó la piedra. De todos modos explicó que, durante toda la noche, se desataron distintos episodios violentos y hasta un robo en la plaza y sus alrededores. "No sé qué quisieron hacer, porque no fue un corso. Convocaron a mucha gente para ver al carruaje dar vueltas por la plaza. Hubo robos de celulares y antes de la batalla campal, otro enfrentamiento entre jóvenes. Eran chicos de entre 18 y 20 años los que peleaban. Además, pocos policías. Todo muy mal organizado", dijo enfurecida la mujer.