El excombatiente que le puso voz al dolor y al reclamo de sus derechos a través de la radio

Según Aguiar, “la historia está mal contada y a conveniencia de algunos porque hay más caídos fuera de la isla que dentro”. “El conflicto está centralizado en Malvinas, pero son 649 héroes caídos y 323 murieron en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, otros cuatros fallecieron en las Islas Georgias del Sur y 17 en nuestras bases”, contó.

"Creímos que no iba a ser tan grande el conflicto, pero comenzó a volverse más serio y nos dimos cuenta que estábamos en una guerra", relató.

Al grupo de Aguiar le tocó defender la base aeronaval. Todos los ataques realizados en el conflicto salieron desde las bases y a varios sanjuaninos les tocó estar allí, lugar donde se encontraba la “alta tecnología”. “Las bases aéreas no quisieron rendirse y llegamos a estar hasta julio, con temperaturas bajo cero, sin comida y sin ropa. Yo estuve más de dos meses sin bañarme y hasta me olvidaba de hacer mis necesidades”, manifestó.

veterano de malvinas.jpg Aguiar con la bandera de la Concentración TOAS, y señalando el lugar donde le tocó estar.

Pocos años después, y en pleno contexto de hiperinflación alfonsinista, el veterano dijo que salió un decreto que señalaba que “algunos excombatientes sí tenían derechos y otros no”. Como anécdota a esta situación, recordó: “Un día me llamó el PAMI. Yo presenté mi documentación, pero me dijeron que no podía acceder a los beneficios porque estaba en las bases aeronavales y no en las islas”. Ese hecho fue el que marcó un antes y después: “Ahí comenzó nuestra lucha”. Quienes se vieron perjudicados por esta medida se encontraban “dispersos, porque habían afectados en las diferentes provincias”. Por eso, hubo un acampe de casi nueve años en Plaza de Mayo, pero no se logró destrabar la situación.

El nacimiento de un reclamo consolidado y del programa de radio

Por este motivo, hace más de cuatro años se creó Concentración TOAS. “Nos reagrupamos las tres fuerzas: aérea, armada y ejército. Costó unir criterios para tirar para el mismo lado, pero vamos logrando cosas importantes”.

veterano de malvinas.jpg Las repetidoras de "TOAS, nuestra historia". Podés escucharlo en www.radiotoas.com.ar

Durante los últimos años, más exactamente en 2016 y mediante las anteriores gestiones de Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta, se desclasificó la documentación de Guerra de Malvinas. “Ese hecho nos benefició e impulsó a coordinar puntos para un proyecto de ley”, declaró.

En el periodo de pandemia, la cual los afectó bastante “porque murieron muchos compañeros”, empezaron a hablar por Zoom con legisladores nacionales, quienes escucharon sus historias con el objetivo de que les restituyan sus derechos. Pero, a partir de ese contacto virtual, pensaron en difundir ese pedido y gracias a ello, crearon el programa de radio “TOAS, nuestra historia” y hasta la emisora que lleva el nombre del teatro de operaciones.

veterano de malvinas.jpg "Estas cartas le enviaba a mi madre como señal de vida, pero nunca llegaron a San Juan", dijo mientras las mostraba.

“Llegamos a más de 100 repetidoras y en San Juan sale por cinco emisoras (Cadena Vida, Alas, Radio Norte de Jáchal, Estación Zonda y Radio Calingasta). Todo sale de nuestro bolsillo y nos reunimos cada tres meses para unificar criterios”, resaltó. Aguiar. El objetivo de la producción es difundir todas las acciones solidarias que realizan durante la semana e invitan a legisladores nacionales para aclarar su lucha e impulsar el proyecto de ley, que buscan su aprobación en abril del corriente año. “Queremos que la gente pregunte y escuche. Tratamos que el programa sea algo simple y no con términos militares”, indicó.

La lucha continúa

Durante el diálogo con este medio, Aguiar mostró varios documentos, banderas y diplomas, uno de ellos “está arrugado de tanto que lo llevo de un lado para otro”. “Hace un año y medio sufrí un infarto por esta situación. Da mucha bronca porque, con 18 años, cumplí donde me mandaron, en un lugar muy especial del conflicto y donde vivieron muchos muchachos gracias a nosotros”, comentó.

veterano de malvinas.jpg

“En nuestra zona tuvimos suerte, porque pudo morir cualquiera de nosotros. Por eso, tengo mucha impotencia y es muy triste que nos nieguen nuestros derechos. Quiero dejar un legado para mis hijos y mis nietos porque yo defendí la Patria”, finalizó muy emocionado.