El asombroso gesto de una sanjuanina con un jujeño varado en la provincia: "Dios te puso en mi camino"

"Estuve con un amiga Lorena Agüero en el parque y justo me llamó la atención este hombre" y adjuntó la foto. "Lo llamé y le pregunté si sabía dónde estábamos. Yo si sabía y él me dijo 'no soy de acá soy de Jujuy'", refirió Ontiveros.

La joven le consultó qué hacía en la provincia. "Me dijo 'vine a trabajar la temporada y termino pero no tengo como volver a mi hogar'", respondió.

Ante esto, Ontiveros le preguntó y contestó rápido: "¿Crees en Dios? Bueno, Dios te puso en mi camino para yo ayudarte".

Acto seguido, le dio el dinero necesario para el pasaje de regreso a Jujuy. "No va dormir más en las plazas", le dijo ella.

La sanjuanina solidaria dejó una reflexión: "Hoy puedo decir que Dios existe".

La publicación se llenó de Me gustas y comentarios positivos. "Felicitaciones hermosa mujer, qué gran gesto, no cualquiera lo hace", comentó una chica. "Increíble el corazón que tenes gorda felicidades", puso otro.