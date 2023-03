Desde un poncho de San Martín hasta un mate: las anécdotas de sanjuaninos con el Papa

“En 2018 me dijo algo muy lindo: ‘Nosotros nos teníamos que hacer cargo de las cosas que iban a suceder’”, manifestó. Durante ese encuentro contó una anécdota muy particular sobre las escasas posibilidades de un arribo de Francisco a nuestro país. “Yo le regalé un poncho sanjuanino que decimos que perteneció a San Martín y con el que cruzó la Cordillera de los Andes. En ese momento me dijo: ‘Tras cruzar la cordillera con este poncho, San Martín nunca más volvió a la Argentina, ¿me sucederá lo mismo a mí?’”, recordó.

El funcionario nacional también dijo que el Papa tiene sus frases, ocurrencias y que se acordaba de San Juan y de cada pueblo argentino. “No te sacabas una foto con él y hablabas cinco minutos. Al contrario, siempre estaba dispuesto a hablar en profundidad”, afirmó. “Tuve la suerte de juntarme con líderes mundiales como Néstor y Cristina Kirchner, Lula y Hugo Chávez, pero para mí, el hecho más significativo fue conocerlo a él”, abundó.

Por otra parte, el padre Andrés Riveros contó su anécdota con el Sumo Pontífice, ocurrida en 2016. “Fue una linda historia que sucedió para la canalización del cura Brochero. El Papa pasó saludando y la providencia se detuvo muy cerca de nuestro grupo de pelegrinos. Allí le pegamos el grito de: ‘un mate, Papa’. Se detuvo y compartió nuestro mate. Fue una anécdota que quedó en el corazón”, rememoró el sacerdote. Además, señaló que fue un mate amargo, como “acostumbramos a cebarlo”.

“Siempre le agradeceremos ese gesto tan humilde y gaucho. A pesar de que lo hace con mucha gente, se volvió un momento muy especial para nosotros”, declaró. Además, expuso que realizó dicha visita junto con dos familias sanjuaninas y otro sacerdote.

¿Qué recordaron del 13 de marzo de 2013?

Sotomayor enunció que estaba en su casa y me vestía para ir a una reunión de Juventudes. “Por mi kirchnerismo fuerte, tenía algunos contrapuntos con Bergoglio. A pesar de que era interesante su discurso, tenía en la memoria su posición en contra del matrimonio igualitario. Pero cuando lo vi saliendo del balcón, no pude contener las lágrimas”, recordó.

En cambio, Riveros rememoró que estaba en clases en el nivel primario de un colegio de Albardón. “Cuando supimos que había humo blanco convocamos a alumnos, profesores y directivos y pusimos una pantalla gigante en el Templo para esperar el anuncio. Esos 300 niños no tenían idea quien era Jorge Mario Bergoglio pero eran tantas nuestras lágrimas que lo celebraron como nosotros”, resaltó. Más tarde, les contó que les comunicaron a los estudiantes que ese cura era argentino y que era el pastor que Dios puso para la Iglesia del mundo entero.

¿El Papa es peronista?

Ante la consulta de este medio, Sotomayor dio a conocer dos anécdotas referidas a las ideologías políticas del Sumo Pontífice. “Éramos todos de la Juventud Peronista. En una oportunidad le llevamos un cuadro de Perón y Evita y nos contesta: ‘¿me van a cantar la marcha?’, y nos empezamos a reír. Luego me dice: ‘acá cuadros no porque yo no soy peronista’, pero finalmente me guiñó el ojo”, expresó.

“En 2018 un diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires le llevó un cuadro tallado del Obelisco con el fondo de Evita, más exactamente de esa imagen que se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Él agarró el cuadro y nos contó que estuvo ese día”, detalló. Además, señaló que en su biblia personal la hermana de Evita le regaló un pañuelo con un beso de la referente social.

“Francisco es justicia social, y con el peronismo coincide en que somos profundamente cristianos y humanistas”, aclaró el funcionario nacional.