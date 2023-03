Del corazón de la Cordillera a Montreal: "Yo digo Mercedario", el documental desde la mirada de su protagonista

En dialogo con Tiempo de San Juan , su protagonista comentó que la película cambia la óptica de lo que él venía haciendo como propuesta artística. “Muestra más un lado de conexión espiritual y eso me gustó mucho”, detalla Gómez Centurión.

WhatsApp Image 2023-03-14 at 20.47.56 (4).jpeg Gentileza: Carlos Gómez Centurión

El equipo que está detrás del documental se enteró de la selección hace unos 10 días atrás. “La verdad que me sentí muy contento cuando nos enteramos, orgullosos y satisfechos también”, asegura Carlos. “Yo digo Mercedario” (I say Mercedario) fue producida y dirigida por Raphael Castoriano, fundador de Kreëmart, una compañía de producción de arte y medios digitales enfocada principalmente a producir colaborativos basados en performance; y Gustavo Travieso, quien desde el 2003 está involucrado en el desarrollo y promoción de proyectos y colaboraciones de Carlos Gómez Centurión.

WhatsApp Image 2023-03-14 at 20.47.56 (6).jpeg Gentileza: Carlos Gómez Centurión

Sobre sus días en la cordillera, el artista sanjuanino rescata que fueron 10 jornadas de intenso trabajo, donde tuvieron que afrontar varias circunstancias para llegar al lugar definido. El objetivo era no solo registrar lo maravilloso del paisaje, sino también construir las obras con elementos que ofrecía el lugar. Fue así que por ejemplo los lienzos que se utilizaron se lavaron con el agua que corría en la zona y se tomaron huevas físicas de la tierra en el lugar.

Carlos Gómez Centurión comparte algo de lo que fue la filmación de "Yo digo Mercedario", el documental que se exhibirá en Montreal, Canadá#documental #montreal #cordillera #mercedario pic.twitter.com/jR4PJuW7UW — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 15, 2023

El documental se exhibirá el próximo domingo 19 de marzo a las 17 horas, con presencia del equipo de filmación en Montreal, en el marco de la 41º edición del Festival Internacional de Cine Le FIFA. Un detalle no menor es que el film es la única producción nacional que se exhibirá en el festival de Canadá. “Tengo muchísimas ganas de ir a Montreal, pero estoy preparando una muestra muy grande en julio en Buenos Aires, es una instalación muy grande, con telas de 10 metros de altura y no me puedo distraer, debo concretarme en eso”, señaló el artista. Pese a ello, estará siguiendo el minuto a minuto de la exhibición y la selección.

WhatsApp Image 2023-03-14 at 20.47.56 (1).jpeg Gentileza: Carlos Gómez Centurión

Gómez Centurión reconoce que el hecho de haber llamado la atención para formar parte del festival es mucho más de lo que habían proyectado en un inicio, cuando una idea disparó una travesía al corazón de la cordillera para hacer arte. “Es como una especie de Oscar, es un festival muy importante. Lo importante para mí es haber sido seleccionados”, finalizó el artista local.