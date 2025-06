Defensa al Consumidor: recargos por usar débito y falsos consumos, los principales reclamos de los sanjuaninos

image.png

En ese contexto, la funcionaria indicó que el primer paso para lograr ese objetivo es acercar la Ley que protege los derechos de los consumidores a la población, explicando sus principales normas, además de informar en qué casos se pueden realizar denuncias y cómo llevarlas a cabo.

Entre los principales reclamos recolectados durante la mañana, Carrizo destacó el desconocimiento sobre la prohibición de aplicar recargos en pagos con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito en un solo pago. “Este punto sorprende mucho a la gente, pero la Ley establece que este tipo de pago es equivalente al pago en efectivo. Eso es lo que debemos difundir y que los proveedores deben tener en cuenta. Estos recargos deben denunciarse”, afirmó la funcionaria.

Por otra parte, hizo referencia a los reclamos relacionados con servicios prestados por empresas de internet. “Recibimos hoy, en particular, el caso de un señor que solicitó la baja del servicio y, aun así, la empresa le generó una nueva boleta. Ahora le dicen que no pueden darle la baja hasta que la pague. Eso es motivo suficiente para presentar una denuncia, ya que no pueden seguir cobrando una vez solicitada la baja. Además, no es necesario estar al día con los pagos para solicitarla. Si hay una deuda previa, esta queda registrada, pero el servicio debe ser dado de baja si así se solicita”, explicó la Directora.

Al mismo tiempo, aseguró que también se recibieron numerosas consultas de consumidores que detectan recargos o consumos no realizados en sus resúmenes bancarios.

“En estos casos, como en cualquier otro, la gente debe saber que la Dirección de Defensa al Consumidor actúa en lo administrativo y conciliatorio, y también en torno a la aplicación de las multas, para poder brindar soluciones a estos problemas y, en general, a todas las irregularidades que se produzcan fuera de lo que establece la Ley”.

Para finalizar, indicó que en el lugar incluso se formalizaron algunas denuncias, y recordó que quienes deseen realizar consultas o presentar denuncias pueden hacerlo a través de la app CIDI, de forma presencial en la Dirección (planta baja del Centro Cívico, Núcleo 5), o comunicándose al teléfono 234-4306408.