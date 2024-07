De la esperanza a la desazón, así vivieron los venezolanos que viven en San Juan las elecciones

En permanente contacto con amigos y familiares, los ciudadanos venezolanos que viven en San Juan siguieron el minuto a minuto de las elecciones que se celebraron el 28 de julio . Muchos de ellos dejaron el país para escapar de la profunda crisis que cada año se sigue profundizando. Con los comicios habían esperanzas y altas expectativas de la oposición de lograr un cambio en la conducción del país, pero esto no fue así y hoy Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto de Venezuela.

En Argentina hay en total 161.465 ciudadanos venezolanos, de los cuales el 0,4% reside en San Juan, según los datos del último Censo (2022). Entre ellos se conocen, se hacen compañía y apoyan ante cualquier adversidad, por lo que éstas elecciones no fueron la excepción.

Tiempo de San Juan dialogo con tres ciudadanos de Venezuela que residen en San Juan, Franklin Ocariz, Miledis Rivas y una persona que prefirió resguardar su identidad. Ellos compartieron cómo vivieron la previa, los minutos posteriores al resultado y el día después.

Los tres coincidieron que las expectativas eran altas en torno a un cambio de conducción durante estas elecciones. La firmeza de la oposición, el pueblo que hasta hace algunos años apoyaba a Maduro durante la campaña lo había hecho en contra. El apoyo internacional también había sido menor para el líder del régimen. A las expectativas se sumaron las esperanzas, pero no prosperaron.

“Si bien había esperanzas, se repitió el libreto. La gente sale, participa, vota, pero los resultados terminan siendo otros para estirar la tiranía en Venezuela”, acotó Franklin.

La esperanza comenzó a tener un sabor agrio con el paso de las horas. Mientras parte de la oposición simpatizante celebraba en las calles, los resultados “oficiales” eran otros. “Esto es fraude, no tiene otra explicación. Todos los que están dentro y fuera del país salieron entusiasmados a votar, y esto se veía venir, pero no así, no tan descarado”, señaló Miledis.

Las anécdotas que comparten sobre los motivos por los cuáles entienden el fraude no dejan de sorprender. Desde una abuela que falleció hace dos años habilitada para votar hasta una autoridad de mesa que lleva 30 años descansando en un cementerio. Escuelas enteras donde el resultado de Edmundo González, el principal candidato de la oposición, era arrollador, pero en las actas eso no se reflejó en las actas.

Parte de la tristeza que radica en el corazón de los venezolanos instalados en San Juan es que con este resultado lejos quedan las esperanzas del reencuentro. Sucede que por la situación económica y política alrededor del 2014 comenzó el éxodo que llevó a alrededor de 6 millones de ciudadanos venezolanos a radicarse fuera de sus tierras. “Muchas familias tenían la esperanza de un reencuentro, y ahora estamos de nuevo en stand by, con expectativas sobre lo que va a suceder esta vez”, aseguró Franklin.

Si bien Maduro ya fue proclamado por la Consejo Nacional Electoral como presidente reelecto, manteniéndolo al frente del país hasta el 2031, aún hay un haz de esperanza entre quienes están contra los ideales del régimen.

“Lo que se escucha desde Venezuela es que los países intervengan para que se demuestre el fraude. Que los países apoyen para que no lo dejen pasar. No perdemos las esperanzas hasta último momento”, señaló Miledis.

Los tres ciudadanos venezolanos expresaron que no descartan que María Corina Machado y su gente tengan un as bajo la manga, o que la intervención internacional evidencie otro resultado. Están convencidos que el porcentaje obtenido por Maduro no es el real, y ahí es donde residen las esperanzas.

“Venezuela ha vivido momentos bastante tristes, nadie sabe lo triste que es salir, dejar a la familia, por eso lo de ayer lo vivimos con mucho dolor y angustia. San Juan es una provincia que nos ha adoptado con todo el amor del mundo, nos ha recibido, respaldado, cuidado, nos ha tratado súper bien, pero obviamente no hay como estar en tu tierra. Llevamos casi 8 años fuera del país y uno se hace ilusiones. Mucha gente estaba con la ilusión de regresar, de volver., y todo fue un baño de agua fría. Se van las ilusiones de ver a la familia”, reflexionó una de las ciudadanas venezolanas radicada en San Juan.