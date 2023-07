Carla Treu, la voz de los fines de semana en San Juan

“Era muy chica cuando me di cuenta de que esta era una de mis pasiones. Cuando había que hablar en los actos de la Escuela Primeria, Treu era la que siempre estaba disponible. Y lo mismo siguió pasando en la Secundaria. Pero yo tengo 42 años y en mi época, cuando empecé, tenía que ser periodista para ser locutora. Y para mí son cosas muy distintas. Por eso, no seguí la carrera, aunque practico la profesión. Me gusta decir que soy una comunicadora de la voz, lo que implica tener la responsabilidad y el amor por el micrófono, porque tenés que saber que tenés el alma de las otras personas del otro lado”, cuenta Carla.

Sólo tenía 14 años cuando se inició en la radio. “Una docente me animó a participar en un programa de radio en una emisora católica, Radio Virgen María. Y justamente desde ese momento trabajaba los fines de semana. Ya de más grande empecé a trabajar en Gobierno como parte del equipo de Ceremonial y Protocolo, una tarea que sigo desarrollando. Yo estaba en el Ministerio de Producción cuando se hizo una cata de vino para periodistas y cuando estábamos entregando los certificados me escuchó Martín Tobares y me dijo: ‘Vos tenés que estar en Líder’. Ahí aprendí todo lo que sé. Eso sucedió hace como 17 años y no me fui más de la radio, siempre trabajando los fines de semana”, recuerda.

Carla 1.jpg

Además de los programas, Carla tiene un saber gran cantidad de spots publicitarios grabados con su voz. “Recuerdo uno de ropa para niños, en los que, además de mi voz normal, hacía una voz como de un nene chiquito. Lo que me llamaba la atención era que mis sobrinos lo cantaban y no sabían que era yo. A mí me daba vergüenza”, cuenta la locutora, quien hoy tiene un nuevo objetivo: compartir su pasión con sus hijos.

“Yo soy mamá por adopción en plena pandemia. Mi hija tiene ahora 10 años y mi hijo, tiene 5. Se llaman Uma y Pablo y una de las cosas más bonitas que me han pasado es que mi hija me diga: ‘Mamá, yo quiero ser locutora como vos’, y ame la radio. Los llevo cada tanto y les encanta el trabajo de locutor”, confía.

WhatsApp Image 2023-07-03 at 13.53.08.jpeg

Escuchá el saludo de Carla a los locutores en su día: