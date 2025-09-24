BAMV Fest llega a Cuyo: el festival de videoclips más grande de Latinoamérica desembarca en San Juan

Un verdadero hito para la industria audiovisual y musical argentina se prepara en el corazón de la región de Cuyo. El BAMV Fest , el festival internacional de videoclips más grande de Latinoamérica y referente en el cruce entre música e imagen, desembarcará por primera vez fuera de Buenos Aires. Tras siete ediciones que consolidaron a este encuentro como el principal punto de referencia del videoclip en la región, llega la edición BAMV Fest Cuyo , un espacio que busca federalizar la cultura y dar visibilidad al enorme talento audiovisual y musical de la zona .

La cita será el próximo 25 de septiembre en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan , con entrada libre y gratuita. Allí se darán cita artistas, realizadores, productores, docentes y estudiantes de toda la región, en una jornada que promete convertirse en un antes y un después para la industria cultural cuyana .

Una propuesta que une música e imagen

Desde su creación, el BAMV Fest apostó por un concepto claro: el videoclip como formato artístico y cultural capaz de sintetizar música, narrativa y artes visuales. En cada edición en Buenos Aires, el festival reunió a miles de personas, entre ellos referentes de la industria, artistas emergentes y grandes figuras de la música. La última edición superó los 5.000 asistentes y contó con la participación de músicos como Dillom, Yami Safdie, Acru, Benito Cerati y Clara Cava, entre muchos otros.

Ahora, la organización busca expandir esas fronteras y abrir el juego a nuevas comunidades creativas. “La federalización de la cultura es un paso indispensable para reconocer los talentos que surgen en cada rincón del país. Cuyo tiene una potencia enorme en lo musical y audiovisual, y merecía un espacio propio dentro del BAMV Fest”, señalaron desde Tres60 Media, la productora creadora del festival que en esta ocasión se une a la productora local +LAB para dar vida al encuentro.

El programa: proyecciones, charlas y networking

La jornada del 25 de septiembre contará con un programa diverso de actividades especialmente pensado para integrar a distintos públicos. Entre las propuestas, se destacan:

Proyecciones : se exhibirá una selección de los mejores videoclips realizados por estudiantes y realizadores de la región, una vidriera única para el talento local.

: se exhibirá una selección de los mejores videoclips realizados por estudiantes y realizadores de la región, una vidriera única para el talento local. Charlas y talleres : habrá conversatorios con referentes del videoclip y la dirección creativa, que compartirán sus experiencias y visiones sobre el futuro del formato.

: habrá conversatorios con referentes del videoclip y la dirección creativa, que compartirán sus experiencias y visiones sobre el futuro del formato. Espacios de networking: diseñados para que productores, artistas, docentes, estudiantes y profesionales del sector cultural puedan conectarse, intercambiar ideas y proyectar nuevas colaboraciones.

La grilla completa de actividades y el line-up de figuras musicales y audiovisuales que participarán se dará a conocer en los próximos días, pero desde la organización ya adelantaron que habrá presencia de referentes locales y nacionales.

Por qué Cuyo

La elección de Cuyo no es casual. En los últimos años, la región se consolidó como un polo cultural y creativo con producciones que alcanzaron alto impacto a nivel nacional e internacional. Mendoza, San Juan y San Luis han visto crecer a una nueva generación de músicos y realizadores que hoy dialogan de igual a igual con la escena porteña.

“El objetivo es amplificar el crecimiento de la industria audiovisual y musical en Cuyo, que se destaca por su identidad visual y por la fuerza de sus producciones. Queremos que este festival sea un punto de encuentro y un trampolín para todos los que hacen cultura en la región”, afirmaron los organizadores.

Además, la sede elegida –el Museo Franklin Rawson de San Juan– aporta un marco inmejorable: un espacio emblemático que combina arte, patrimonio y modernidad, y que se prepara para recibir a una de las experiencias culturales más innovadoras del año.

Federalizar para crecer

La llegada de BAMV Fest a Cuyo marca un momento histórico en la evolución del festival. Desde su nacimiento en Buenos Aires, el encuentro se convirtió en una plataforma para repensar el videoclip como obra cultural y para visibilizar el trabajo de directores, productores, músicos y técnicos que hacen posible esta expresión artística.

Ahora, con su primera edición federal, la apuesta se redobla: llevar esa experiencia a nuevas geografías y sumar voces diversas. “Nuestro compromiso es con la cultura de todo el país. La federalización no es un eslogan, es una práctica que requiere trabajo y presencia en los territorios. Esta edición en Cuyo es el primer paso de un camino que queremos seguir expandiendo”, destacó Juan Montes, director general de BAMV.

Una plataforma con proyección internacional

BAMV no es solo un festival: es una plataforma cultural que diseña experiencias innovadoras, impulsa conexiones y amplifica lo mejor de la industria audiovisual y musical. Con sede en Argentina, ya proyecta su crecimiento hacia otros países de Latinoamérica, donde el videoclip también atraviesa un momento de auge.

“El videoclip dejó de ser un simple acompañamiento musical para convertirse en una obra que combina narrativa, estética, tecnología y emoción. En ese cruce radica su poder y también la necesidad de contar con espacios de encuentro como el BAMV Fest”, sostienen desde Tres60 Media.

El respaldo institucional

La edición cuyana cuenta con el apoyo de Sony y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, lo que refuerza su importancia en la agenda cultural de la región. Además, se presenta como una oportunidad estratégica para estudiantes y docentes, que podrán acceder de manera gratuita a talleres y charlas con expertos, sumando herramientas para su formación y desarrollo profesional.

Una invitación abierta

La entrada será gratuita y de acceso libre, con el único requisito de registrarse previamente para confirmar asistencia. El público interesado puede hacerlo a través del sitio oficial www.bamv.net/cuyo o en las redes sociales del festival @bamvfest.

La organización espera una gran convocatoria, no solo de San Juan, sino también de Mendoza y San Luis. La idea es que BAMV Fest Cuyo se convierta en una celebración regional del videoclip, la música y las artes visuales.

Una oportunidad única para Cuyo

El BAMV Fest no llega solo como un festival, sino como un movimiento cultural. Su desembarco en Cuyo abre la posibilidad de que realizadores jóvenes puedan mostrar sus trabajos, que músicos de la región conecten con colegas de otras provincias y que el público acceda a una propuesta innovadora y gratuita.

“Este festival es una oportunidad para que Cuyo muestre al país y al continente su potencia creativa. Estamos convencidos de que aquí hay un talento enorme y queremos que todos lo vean”, concluyeron los organizadores.

