Baja la demanda de sanjuaninos para vacacionar fuera de la provincia y las empresas comienzan a reducir servicios

DSC09204.JPG

Si bien cada boletería lleva su propio registro, comentaron que todos los refuerzos que se habían sumado para cubrir la demanda ya no están vigentes. “Incluso hay empresas que están sacando servicios, porque no conviene sacar colectivos casi vacíos”, aseguraron.

Entre los análisis que realizan los vendedores, algunos aseguran que la primera quincena tuvo un gran movimiento ya que seguramente muchas familias sanjuaninas realizaron sus reservas con anticipación; pero teniendo en cuenta los costos actuales de hospedaje y los precios que se manejan en los puntos que más se eligen para esta época del año, entienden que la merma era de esperarse.

DSC09225.JPG

Las expectativas para febrero no son las mejores. Si bien desde cada boletería anhelan que se den las “compras de última hora”, aseguran que no hay tantas consultas como solía haber otros años en la misma época. “Y los que vienen a consultar, ya no vuelven”, acota un trabajador de una empresa de larga distancia que llega a Córdoba y la Costa.

Córdoba y Mar del Plata, los destinos más elegidos

Pese a la baja de demanda, los sanjuaninos que apuestan a jornadas de descanso fuera de la provincia siguen eligiendo las Sierras Cordobesas y Mar del Plata para vacacionar.

Así lo señalaron desde las boleterías de las empresas que llegan con servicios a las zonas mencionadas.