Aparecieron luces en el cielo sanjuanino que causan preocupación entre especialistas

“Este es un fenómeno distinto y nuevo. Lo que vimos primero era el tren de satélites Starling, luego de que fueran lanzados. Esas luces en fila llamaron la atención de la gente en un inicio, hasta que se explicó de qué se trataba. Ahora, los satélites se observan de un modo diferente, porque ya están en órbita. Sin embargo, eso no debería suceder, porque la empresa se había comprometido a que no fueran visibles”, comentó Eric González, el astrónomo de la Universidad Nacional de San Juan que los avistó por primera vez en San Juan.

Al mismo tiempo, indicó que, “ahora se observan como fogonazos, como montones de destellos similares a los de meteoros, pero que se mueven muy lento. Es decir, como una estrella fugaz, pero con la velocidad de un satélite. Eso sucede, porque estos satélites tienen paneles solares grandes que, supuestamente, iban a estar acomodados de tal modo de que no reflejaran el Sol, sin embargo, sí lo reflejan y por eso son visibles”.

Para continuar comentó que, hasta el momento la observación de estos satélites lanzados por la empresa SpaceX, perteneciente a Elon Musk, ya en órbita, sólo había sido denunciada en octubre del año pasado, pero desde el hemisferio Norte.

Según González, desde su aparición, los satélites han sido vistos todas las noches. De hecho, afirmó que si cualquier persona observar hacia la zona en la que se encuentra la Cruz de Sur desde la 1 de la mañana, los puede observar.

El impacto del nuevo fenómeno

satélites 1.jfif Contaminación lumínica en el cielo nocturno por el impacto de los satélites y las luminarias de las calles, captada por el astrónomo Eric González.

“Estos enjambres o constelaciones de satélites, van ocupando el espacio cada vez más. Son producto de la actividad comercial sin control”, sostuvo el astrónomo sobre la observación de los Starling en órbita.

Sobre su impacto, indicó que, “esto impide hacer algunas de las investigaciones astronómicas que normalmente se realiza. Por ejemplo, complica la detección de estallidos de rayos gama, que se realiza con el telescopio ruso que tenemos en el observatorio; o el descubrimiento de nuevos cometas o asteroides, que si estuvieran en esa zona serían muy difícil de ubicar. En esos casos, durante la observación los satélites se ven como unas rayas que arruinan los algoritmos que tenemos”.

Para finalizar, analizó: “Cuando se iniciaron los lanzamientos de estos satélites, la comunidad de astrónomos hizo una fuerte denuncia por la pérdida del cielo nocturno por parte de la actividad comercial de un privado. Ellos ofrecieron una supuesta solución para que esos satélites no se vieran. Pero ahora finalmente comprobamos que esa solución no sirve. Las medidas que tomaron no fueron suficientes”.