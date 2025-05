Alerta en Calingasta por jaurías de perros que asesinan el ganado: se teme también por las personas

En Calingasta se encendieron las alarmas luego de que un productor de la zona de Hilario denunciara que una jauría de perros le mató todas sus ovejas y que no tuvo hasta ahora ayuda de las autoridades. En la Municipalidad dijeron que están abordando el dilema pero que hasta ahora la estrategia no ha rendido frutos y no logran evitar los ataques. La preocupación pasa, además por las pérdidas económicas de los crianceros, por el peligro que estos animales presuntamente salvajes representan para la comunidad y que ataquen a alguna persona.