A puro baile, Los Ángeles Azules cerraron la tercera noche de la FNS 2023

Luego del paso de Camilo por el Escenario San Juan, fue la oportunidad de Los Ángeles Azules, la segunda banda internacional que llegó a San Juan para ponerle todo el ritmo a la tercera noche de la FNS 2023 , donde no faltaron el baile y el disfrute. El público demostró su fanatismo al no moverse ni un momento de su lugar.

Pasada la 1 de la madrugada subieron los mexicanos al escenario mayor para cerrar la tercera noche con un show de lujo, donde no faltaron sus grandes éxitos. Agradecidos de poder estar en San Juan, señalaron en conferencia de prensa estar expectantes por la respuesta del público. Y la misma no demoró en llegar. Aplausos, cantos, bailes y los vitoreos no faltaron.