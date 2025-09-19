viernes 19 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Virales

Un cerrajero contó cuánto gana por día en Buenos Aires y generó revuelo

Un trabajador mostró en TikTok cuánto puede facturar en una jornada atendiendo distintos servicios en la Ciudad de Buenos Aires. La cifra sorprendió y abrió un intenso debate sobre salarios y oficios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-19 190650

Las redes sociales suelen exponer realidades laborales que despiertan curiosidad y polémica. Un ejemplo reciente lo dio la cuenta Cerrajería 24/7 (@cerrajeriadoscuatrosiete), que publicó en TikTok un video titulado “Un día siendo cerrajero en CABA”. En apenas unos minutos de grabación, mostró no solo cómo transcurre una jornada típica en el oficio, sino también los ingresos que puede generar en tan solo 24 horas.

Lee además
el invitado fantasma en una boda escocesa: cuatro anos despues revelaron quien era
Redes

El invitado fantasma en una boda escocesa: cuatro años después revelaron quién era
por que se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y cual es su verdadero significado
Tendencia primaveral

Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre y cuál es su verdadero significado

La publicación documenta diferentes trabajos realizados a lo largo del día: cambiar una cerradura (150 mil pesos), anular otra (40 mil), abrir un domicilio (80 mil) y desbloquear una puerta blindada (125 mil). También incluyó un servicio muy común, el duplicado de llaves de vivienda, que sumó 101.500 pesos. En total, el balance de la jornada fue de 496.500 pesos, un número que dejó boquiabiertos a miles de usuarios.

El detalle de cada tarea, acompañado de imágenes reales, disparó la viralización del video, que superó las 80 mil reproducciones, 2.000 “me gusta” y alrededor de 200 comentarios. Mientras algunos usuarios defendieron los valores y destacaron la rapidez y especialización del oficio, otros cuestionaron la disparidad salarial en comparación con profesiones mal remuneradas. Entre las respuestas se leyeron frases como: “Después de ver esto quiero estudiar cerrajería” o “¿Dónde consigo un curso?”.

image

El fenómeno refleja cómo TikTok se convirtió en una ventana para conocer la economía real de los oficios, mostrando cuánto puede ganar un trabajador en el día a día. Más allá de la sorpresa y la polémica, el video despertó en muchos la idea de considerar la cerrajería como una alternativa laboral rentable y con fuerte demanda en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - Una día como cerrajero en CABA #cerrajero #seguridad #dialaboral #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #cerrajeria
Seguí leyendo

Una influencer de finanzas reveló cómo te estafan algunas tarjetas de crédito y se volvió viral

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa
Investiga la Justicia

Comerciantes de Albardón, en alerta por una mujer que compra con una aplicación falsa

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?
Trabajos en el lugar

Un emblemático comercio de la Peatonal de San Juan cerró sus puertas, ¿qué pasará con el local?

Villordo quedó completamente lastimado y sufrió fractura de tabique y de una de sus costillas tras el ataque vecinal.
En Rawson

El estremecedor relato de un famoso comerciante de San Juan, golpeado junto a su familia en la plaza de su barrio

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal
Conmoción

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso
Increíble

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Te Puede Interesar

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela
Revuelo

La Justicia de Menores intervino por el revuelo que generó la réplica de arma de fuego en una escuela

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario
Liga Profesional

Con un jugadón de Velez, San Martín pierde en el Hilario

Acusan a uno de los roba ruedas por el golpe delictivo contra un juez federal
Complicado

Acusan a uno de los "roba ruedas" por el golpe delictivo contra un juez federal

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario
Este viernes

San Martín estrenó el reconocimiento facial en el Hilario

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025 video
Antecedentes

El motociclista y el pequeño Leonel: las otras tragedias que involucraron al canal Céspedes durante 2025