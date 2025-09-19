Un cerrajero contó cuánto gana por día en Buenos Aires y generó revuelo

Las redes sociales suelen exponer realidades laborales que despiertan curiosidad y polémica. Un ejemplo reciente lo dio la cuenta Cerrajería 24/7 (@cerrajeriadoscuatrosiete) , que publicó en TikTok un video titulado “Un día siendo cerrajero en CABA”. En apenas unos minutos de grabación, mostró no solo cómo transcurre una jornada típica en el oficio, sino también los ingresos que puede generar en tan solo 24 horas.

La publicación documenta diferentes trabajos realizados a lo largo del día: cambiar una cerradura (150 mil pesos), anular otra (40 mil), abrir un domicilio (80 mil) y desbloquear una puerta blindada (125 mil). También incluyó un servicio muy común, el duplicado de llaves de vivienda, que sumó 101.500 pesos. En total, el balance de la jornada fue de 496.500 pesos , un número que dejó boquiabiertos a miles de usuarios.

El detalle de cada tarea, acompañado de imágenes reales, disparó la viralización del video, que superó las 80 mil reproducciones, 2.000 “me gusta” y alrededor de 200 comentarios. Mientras algunos usuarios defendieron los valores y destacaron la rapidez y especialización del oficio, otros cuestionaron la disparidad salarial en comparación con profesiones mal remuneradas. Entre las respuestas se leyeron frases como: “Después de ver esto quiero estudiar cerrajería” o “¿Dónde consigo un curso?”.

image

El fenómeno refleja cómo TikTok se convirtió en una ventana para conocer la economía real de los oficios, mostrando cuánto puede ganar un trabajador en el día a día. Más allá de la sorpresa y la polémica, el video despertó en muchos la idea de considerar la cerrajería como una alternativa laboral rentable y con fuerte demanda en la Ciudad de Buenos Aires.