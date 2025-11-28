Rachas en TikTok: qué son, cómo funcionan y por qué los jóvenes y adolescentes de San Juan hablan de ellas

TikTok vuelve a mover el mundo digital y San Juan no quedó exento de esta movida. Son cada vez más los jóvenes y adolescentes sanjuaninos que se suman a las famosas “rachas”, una función que permite intercambiar mensajes como si se jugara un campeonato diario, una especie de nuevo juego de constancia dentro de los chats privados.

Algunos jóvenes sanjuaninos contaron sus experiencias con esta tendencia.

Tomás, un joven de 17 años y consumidor frecuente de redes sociales, nos comentó: “lo hago para tener contacto con mis amigos, aunque los vea en persona, pero para no perder la racha.” También aseguró que cada vez, mas jóvenes se suman a esta tendencia.

Valentina, otra joven de 18 años, siendo una usuaria muy activa en TikTok, nos explicó: “hago la racha porque está de moda y porque le ayuda a matar el aburrimiento, consideró al igual que Tomas que cada vez son más los jóvenes que se suman a este juego.

Agustín, un chico de 17 años, contó que “los jóvenes hacen las rachas en TikTok porque les resulta mas divertido, tiene gracia ver cómo el numero va subiendo todos los días y tratar de que no se corte.” Según él, desde su perspectiva, eso los “engancha y los hace seguir mandando mensajes, aunque sea cortito, con tal de mantener viva la racha”.

En cambio, Fernanda, con tan solo 16 años, comentó que “se prende en las rachas porque le parece algo distinto y entretenido, y de paso la distrae un rato”. Aclaró, que “cada vez se suman más chicos, pero no siempre es bueno porque si uno no se fija puede terminar siendo algo adictivo”.

¿Qué es exactamente una racha?

image

Una racha o streak es un contador de días consecutivos en los que dos personas intercambian mensajes a través del chat de TikTok.

Si ambos interactúan durante varios días seguidos, aparece un símbolo (generalmente un fuego) y el número de días que llevan manteniendo la comunicación sin interrupciones.

Basta enviar un mensaje como un emoji, una foto o un video para que la racha siga sumando y para que siga manteniéndose viva. Pero si pasan más de 24 horas sin actividad, la racha se corta.

¿Por qué TikTok incorporó esta función?

Aunque parece un simple detalle, las rachas cumplen varios objetivos:

Impulsan la comunicación: una excusa ideal para retomar charlas, incluso entre quienes no hablan tan seguido.

Le agregan un toque de juego: al ver el contador subir, muchos se tientan y quieren superarse cada día.

Crean un hábito digital: revisar que la racha siga activa se vuelve casi un ritual diario, especialmente entre adolescentes.

¿Por qué a todos les gusta tanto esta nueva tendencia?

Entre adolescentes…

Las rachas funcionan como un puente social. Son una excusa para iniciar una conversación, una amistad o para reforzar la misma.

Entre jóvenes adultos…

La función se vive como una dinámica divertida, parecida a cumplir metas pequeñas. Muchos disfrutan ver cuántos días pueden sostener el intercambio sin sentirse obligados.

Entre adultos o usuarios más tradicionales…

Las rachas pueden ser útiles para mantenerse en contacto con hijos, nietos o amigos que suelen comunicarse algunas veces más que por redes que por teléfono. También aportan un toque lúdico a la interacción diaria.

¿Tiene un lado negativo?

Como toda función que depende de la constancia, puede generar ciertos efectos:

Presión o ansiedad leve, especialmente si la racha es muy larga.

Uso excesivo de la app, por el hábito de revisar notificaciones.

Dependencia social, si se convierte en una obligación más que en una diversión.

Sin embargo, para la mayoría de la sociedad, la experiencia es positiva siempre que se utilice con equilibrio.

La moda se vuelve tendencia

Como suele pasar, TikTok convirtió el sistema en un chiste colectivo. Miles de usuarios graban videos para mandar a sus amigos con tal de no perder la continuidad. Frases como “hora de activar la racha” se repiten en clips que van desde personajes animados hasta cantantes, películas o mascotas.

image

Otro clásico del momento:

“Buscando el TikTok perfecto para mandarle a mi mejor amigo y no dejarla caer”. Y por lo visto… nadie quiere dejar que su llama se apague.