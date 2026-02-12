jueves 12 de febrero 2026

Imprudencia

Intentó copiar el histórico salto de Charly García y terminó hospitalizado: el impactante video

El hombre se arrojó desde una terraza hacia una pileta para imitar al músico, pero el cálculo falló. El golpe quedó registrado y generó preocupación en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un intento extremo por recrear una de las escenas más icónicas del rock nacional terminó en un serio susto y se convirtió en uno de los virales más comentados de las últimas horas. Un hombre protagonizó un peligroso salto desde la terraza de su casa con la intención de imitar el histórico clavado de Charly García, pero el desenlace estuvo lejos de ser exitoso.

El episodio ocurrió en Mar del Plata y quedó registrado por familiares que observaban la maniobra desde el patio. En el video se puede ver cómo el hombre toma impulso y se arroja hacia la pileta, pero en plena caída pierde la estabilidad y no logra llegar a la zona profunda, lo que provoca un impacto violento contra el agua y parte de la estructura.

El golpe fue tan fuerte que el protagonista quedó inmóvil durante algunos segundos, generando escenas de angustia y gritos desesperados. De acuerdo a lo que trascendió, sufrió una pérdida momentánea del conocimiento y debió ser asistido de urgencia, para luego quedar internado en observación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2022080742629814535&partner=&hide_thread=false

Las imágenes no tardaron en multiplicarse en redes sociales y tuvieron una repercusión masiva en TikTok, donde el clip ya superó los 238,3 mil likes y acumula más de 5 millones de reproducciones, con miles de comentarios que oscilan entre la preocupación y las críticas por el riesgo asumido.

El video volvió a encender el debate sobre los límites de los desafíos virales y las imitaciones peligrosas, recordando que lo que alguna vez fue una hazaña irrepetible, hoy puede transformarse en una situación de alto riesgo con consecuencias reales.

