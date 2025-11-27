jueves 27 de noviembre 2025

¿Te animás a probar?

Master Chef Celebrity Argentina: recetas del programa que ya podemos hacer en casa, paso a paso

cLa tendencia por #MasterChefCelebrityargentina refleja el interés masivo por las recetas del reality. Te mostramos tres preparaciones fáciles para replicar en casa con productos locales y con el sello de la cocina sanjuanina.

Por Irene Toledo
master-chef-celebrity-argentina-recetas.jpg

Master Chef Celebrity Argentina volvió a encender las conversaciones en redes: cada episodio trae desafíos, sabores nuevos y platos llamativos que el público quiere imitar en su propia casa con un fácil paso a paso. La TV y las plataformas digitales ya no son solo entretenimiento; son fuentes de inspiración culinaria.

Tres recetas fáciles para recrear hoy

Estas versiones buscan mantener la simpleza que pide la gente en su día a día, sin perder el toque gourmet que caracteriza al programa.

milanesas veganas recetas faciles

  • Milanesas de berenjena al horno

    • Cortar berenjenas en rodajas, salarlas, dejar reposar y secar.

    • Pasarlas por mix de pan rallado, ajo en polvo y un toque de queso rallado.

    • Hornear hasta dorar, servir con ensalada o salsa de yogur.

  • Tarta salada con ingredientes locales

    • Masa casera o comprada; relleno con ricota, espinaca y un toque de aceite de oliva local.

    • Hornear hasta dorar, acompañar con hojas verdes.

  • Postre fresco con fruta y crema chantilly

    • Base de fruta de estación, crema batida y ralladura de chocolate.

    • Servir frío, ideal para cerrar una cena familiar.

Adaptarlo con productos de San Juan

Lo que hace especial la experiencia local es aprovechar lo que ofrece la provincia: verduras frescas, aceite regional, productos de panadería artesanal, y la costumbre de compartir comidas caseras con familiares y amigos.

Adaptar las recetas de #MasterChefCelebrityargentina a productos locales no solo reduce costos, sino que potencia sabores autóctonos y fortalece la identidad culinaria.

El efecto del programa en la cultura gastronómica

  • Mayor interés por cocinar en casa: platos que antes parecían complicados ahora se buscan como recetas cotidianas.

  • Impulso a productos locales: los televidentes suelen buscar ingredientes frescos y de calidad, lo que beneficia a mercados, verdulerías y productores regionales.

Master Chef Celebrity no es solo un espectáculo: es un motor para redescubrir la cocina diaria. Con un poco de creatividad y productos sanjuaninos, cualquier familia puede preparar platos dignos de un programa de TV, llenos de sabor y sencillez.

