Quiénes son los sanjuaninos que irán a la feria minera de Canadá

Del 3 al 6 de marzo se realiza la feria minera más importante a nivel internacional, Prospectors and Developers Association of Canadá 2024 (PDAC, según las siglas) y está confirmado que San Juan tendrá representantes. Pese a las convulsiones en el área minera nacional –la Secretaría de Minería aún sigue sin nombramientos tras la salida de Royón- el gobierno provincial está ultimando agenda .

Una misión reducida, integrada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Minería, Juan Pablo Perea , buscarán consolidar proyectos e inversiones en la meca de la minería mundial. Fuentes del sector indicaron que a último momento podría sumarse algún otro ministro, pero no está confirmado. “No más de 3 o 4 personas”, dijeron las fuentes, y aclararon que los costos del viaje no están a cargo de la provincia, sino del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El propio Perea dijo la semana pasada que San Juan va a estar participando, y que están elaborando la agenda, en una entrevista en radio Light. “Creo que es muy importante participar para que conozcan nuestro potencial y convencerlos de que mostrarles nuestro objetivo para que vengan a invertir a la provincia”, dijo el funcionario provincial. Destacó que San Juan “no es un destino cualquiera en Argentina, ni en el mundo”, y por ese motivo la presencia provincial en la feria es indispensable. “Tenemos que tener la presencia en todo ese tipo de ferias y eventos para mostrarles al mundo y a los inversores nuestro potencial”, indicó.

El evento internacional marca desde el primer trimestre cuáles serán las tendencias para las inversiones mineras globales durante todo el año, y en ese contexto, está prevista la realización del “Argentina Day” (Día Argentino, en inglés). Según publicó BAE y debido a que aún no se ha nombrado reemplazante para Flavia Royón, se espera allí la participación de la embajada argentina en Canadá, y está contemplada la posibilidad de que participe alguna autoridad del Ministerio de Economía de la Nación.

La feria tiene dos paneles especiales: uno exclusivo para las autoridades mineras de las provincias de San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Santa Cruz, y podrían sumarse de Mendoza y de La Rioja, y otro para el sector privado, en el cual se espera contar con empresas de San Juan y Santa Cruz. Es posible que se sumen algunas disertaciones de proyectos de Jujuy y Catamarca.

Se descuenta que disertarán autoridades de cámaras empresarias y de asociaciones vinculadas con el sector, y desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) se anticipó que al menos unas quince empresas mineras serán parte de la delegación a Canadá. En la Cámara Minera de San Juan no pudieron precisar aun quien viajará o a que empres responde, pero confirmaron que en la delegación argentina habrá representantes privados sanjuaninos.

¿Y los proveedores mineros?

En San Juan se abrió una grieta entre las cámaras de proveedores CAPRIMSA y CASEMI, por la representación en la feria de Canadá. Fernando Godoy, presidente de CAPRIMSA, anunció que su entidad integra junto a sus pares de Catamarca, Salta y Jujuy, la flamante Mesa Federal de proveedores mineros, y que estaban definiendo el programa de actividades. CASEMI que es la histórica entidad de prestadores, no integra esa mesa, pero se ocuparon de difundir que estaban armado hoja de ruta con el gobierno provincial y la Unión Industrial de San Juan. El gobierno salió a despegarse de esa puja, y negó estar compartiendo agenda. Lo mismo ocurrió con la UISJ. Es más, el gobierno aclaro que no pagará pasajes a privados, ni tampoco lo hará el CFI.

Esta mañana, desde CASEMI optaron por el silencio y no respondieron a la consulta de si aún planean viajar a Toronto. Quienes ya avisaron que no van son los miembros de CAPRIMSA.

Fernando Godoy dijo que de Mesa Federal de Proveedores Mineros irán representantes de CAPROMIN de Catamarca, CAPEMISA de Salta y CAPROMISA de Santa Cruz, pero no de San Juan. “Desde CAPRIMSA se decidió no asistir siendo coherentes con la situación de varios socios que al momento no tienen contratos. Sin embargo, la mesa va a estar muy bien representada por las otras cámaras que asistirán a la feria” aseguró Godoy.

Agregó que, al interior de CAPRIMSA se continúan las tareas diarias con el fin de fortalecer a los proveedores mineros. “En este tiempo que exige austeridad y optimización de costos, se recalculan inversiones, orientando los esfuerzos y expectativas para presentarse a la feria Expo Minera San Juan en mayo próximo”, dijo el empresario.