Presunta estafa a la OSP: una clínica sanjuanina estaría cobrando prestaciones no realizadas

De acuerdo a lo expresado, un grupo de afiliados habría detectado el cobro de prestaciones por estudios que no se habían realizado por parte de una institución privada local. Debido a que es un hecho que se encuentra en investigación, tanto el ministro de Salud como el interventor de la OSP no brindaron detalles sobre cuál es institución o los profesionales que está en la mira, pero aparentemente no sería la primera vez que se da esta irregularidad.