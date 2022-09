"¡Ya soy abogado!" Quién es el intendente sanjuanino que tiene título profesional

“Con alegría y emoción quiero contarles que finalmente me recibí de Abogado ”. Así comienza el posteo que ya cosecha 846 comentarios, 2.500 me gusta y fue compartido 115 en el Facebook del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo . El mandatario chimbero utilizó las redes sociales para compartir su alegría tras firmar su título.

“Gracias a mi mamá por haberme enseñado todo lo que sé y por repetirme siempre que no hay que bajar los brazos; gracias a mis abuelos que hoy me guían desde el cielo porque siempre fueron mi ejemplo a seguir; gracias a Daniela por ser mi compañera de vida, por alentarme y trabajar siempre juntos; gracias a mis hijas por su enorme apoyo y amor incondicional; y gracias de corazón a todos ustedes que me dieron fuerzas y mensajes de aliento en este camino”, señaló el intendente Fabián Gramajo en redes.

image.png

Al finalizar su escrito dejó un mensaje a sus seguidores: “Si hay algo que puedo decirles es que con esfuerzo, perseverancia y pasión se logra todo lo que uno sueña”.