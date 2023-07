Votantes de 15 años, multas irrisorias y otras curiosidades de la elección nacional

Votan pibes y pibas de 15

Las elecciones nacionales tienen como particularidad que los jóvenes que votan son los que cumplen los 16 años hasta el día 22 de octubre inclusive. Se da entonces la situación de que en la PASO de agosto habrá chicos y chicas de 15 años votando.

En las PASO 2023 los chicos y chicas de 16 (15 si entran) y 17 años pueden participar de los comicios, pero no tienen penalidades previstas si no concurren a votar, como sí las tienen las personas de entre 18 y 70 años. Esto, en virtud de la ley de voto joven, sancionada en 2012, que habilitó esta posibilidad. Antes, se podía votar recién a partir de los 18 años.

Autoridades de mesa que cobran menos

Respecto de las autoridades de mesa, se da que cobran menos que las que estuvieron trabajando en las elecciones provinciales esto porque la Nación dispuso un pago de $40,000 para el que vaya a las tres elecciones y, si no, se va a pagar $10.000 en la primera y 20.000 si van en la primera y segunda.

En cambio para las elecciones provinciales del 2 de julio, la Provincia pagó 25.000 por solo esa jornada. El funcionario, en diálogo con radio Estación Claridad, dijo que no hubo problemas para hacer los nombramientos de las autoridades porque considera que del 100% de ellas, alrededor del 30% "lo hace por amor a la Patria" y el otro 70% "lo hace por necesidad. Es duro pero es la realidad".

DSC06212.JPG Autoridades de mesa en las elecciones del 2 de julio en San Juan.

Esta semana, más precisamente este jueves 13 de julio, se hizo el nombramiento de todas las autoridades que prestarán servicio para las paso y las generales en las mesas de toda la provincia. Para este caso, precisó Benítez, se manejan con listas de voluntarios y ya está cubierto el cupo.

Otra diferencia con la elección provincial es que la planilla para llenar del escrutinio es mucho más sencilla que la de mayo, por ejemplo, porque hay menos candidatos jugando.

En el cuarto oscuro, récord de presidenciables

En el cuarto oscuro los sanjuaninos podrán optar en agosto y octubre por cinco categorías, metiendo en el sobre todas o las que quiera, siempre que no superponga candidatos para el mismo cargo. Habrá secciones de boletas para diputados nacionales por San Juan que renueva tres bancas, otra para senador nacional por San Juan que renueva dos bancas, una para parlamentario del Mercosur por San Juan que es un solo cargo, una para presidente y vice de la Nación que van en fórmula, y una para elegir un parlamentario en el orden nacional.

En el caso de los candidatos nacionales sanjuaninos, habrá 11 opciones. En el caso de los candidatos a presidente, la Justicia Electoral Nacional oficializó 27 fórmulas, de 15 alianzas y partidos políticos que competirán en las PASO de agosto. En 7 de esos espacios habrá internas, ya que las fórmulas únicas son solo 8.

El número de fórmulas presidenciales es récord este año respecto de las fórmulas inscriptas en 2015, cuando compitieron 14 binomios para presidente y vice en las Primarias de ese año. En 2011, fueron 10, la misma cifra que en 2019. Pero para llegar a las elecciones generales del 22 de octubre deberán superar en las PASO el piso de 1,5% de los votos válidos.

image.png

Prohibiciones de hace 66 años

En cuanto a las prohibiciones, Benítez dijo que en la práctica se ha aggiornado el control a la situación actual. Esto, porque en esta materia el Código Electoral Nacional fue redactado en el año 1957 y habla, por ejemplo, de la portación de armas, que estaba referido a que en la década de los '30 o los '40 la gente andaba en la calle con el arma en el cinturón.

image.png

De manera que básicamente se controla lo que es la veda que se establece 48 horas antes del inicio de las elecciones, por la que se prohíbe a las agrupaciones políticas hacer propaganda o actos. También hay flexibilidades y el tribunal permite, si alguien va a pedir permiso, que haya algún festejo familiar. Esto, en tanto y en cuanto no se provoque un obstáculo al desarrollo del comicio. No se permiten eventos masivos, como recitales en una cancha. Los bares y restaurantes pueden abrir normalmente el sábado anterior a las elecciones siempre teniendo en cuenta el expendio del alcohol limitado hasta las 23.30, para evitar disturbios.

Multas que no pesan en el bolsillo

El Código Electoral Nacional establece dos tipos de sanciones para el que no vaya a votar sin justificación, que son multas y algunas limitaciones.

Por un lado, una sanción pecuniaria es una multa que fue actualizada en montos por última vez en el año 2013. "Mientras esto no se actualice tiene ese carácter simbólico, porque si ustedes ven que la ley establece una multa de $50 y va siendo acumulable hasta un tope de $500 cuando uno va sumando elecciones. No afecta el bolsillo de nadie, con lo cual deja de cumplir la función para la cual fue creada en su momento por los legisladores", analizó Benítez.

image.png

Las otras sanciones por no ir a votar están en relación a distintos tipos de trámites que después tenga que realizar la persona con las instituciones del Estado. Por ejemplo, para poder ingresar a trabajar como empleado en el Estado o cuando las personas tienen que viajar fuera del país. "Nosotros como sanjuaninos viajamos mucho a Chile, por ejemplo, en las épocas de vacaciones y las aduanas pueden intervenir cuando detectan a un ciudadano que está por salir del país y no ha realizado el ejercicio de su voto. Puede aplicar algún tipo de sanción que impida la salida del país de la persona o, al menos, a través del pago de una de una multa".

Si bien estas sanciones pueden llegar a menguar la asistencia de los votantes, pese a que en Argentina el voto es obligatorio, la gente podrá valorar otros elementos a la hora de decidir. Benítez dijo que "estamos enfrentando una situación que podríamos decir que es casi voluntario el voto. No nos animamos a decirlo porque la ley habla de obligatoriedad pero es así".

No obstante, aclaró que las sanciones sí se aplican y que es importante tener en cuenta que con el voto "se le da legitimidad" a los que ganan y permite participar en democracia que no es poca cosa.

"No tendríamos tal vez que analizar tanto la cuestión de la ley si se aplica o no se aplica porque en definitiva para los ciudadanos viviendo en democracia no votar es como despreciar un regalo", remarcó Benítez. "No tendríamos tal vez que analizar tanto la cuestión de la ley si se aplica o no se aplica porque en definitiva para los ciudadanos viviendo en democracia no votar es como despreciar un regalo", remarcó Benítez.

Se suman 10.000 votantes y 3 escuelas

El padrón con el que se votará en las elecciones nacionales no es el mismo que el usado para las provinciales. De hecho, hay alrededor de 10.000 votantes más, lo que es equivalente a la población total de San Martín o dos veces la de Ullum o Zonda.

Esto tiene su explicación porque el padrón de la provincia fue cerrado el día 5 de marzo y el padrón que va a ser usado en estas elecciones nacionales siguió cargándose hasta el mes de mayo. Entonces en ese mes y medio se fue actualizando con las novedades que mandó el Renaper (sobre cambios de domicilios, por ejemplo).

DSC06123.JPG

Esas 10,000 personas son jóvenes que se incorporan a la votación y personas que se han venido a vivir a la provincia. "Quizás hace un tiempo que viven en San Juan pero recién ahora hicieron el cambio de domicilio", apuntó Benítez.

El padrón de San Juan para las elecciones nacionales tiene 608.000 personas. Esta situación derivó en que se agregaran tres escuelas a la nómina de las habilitadas para votar en agosto y en octubre y eventualmente en el balotaje de noviembre.

Por eso se sugiere a la gente que 15 días antes de la elección verifique dónde les toca votar porque habrá cambios de mesas. Para esto, ya se puede ingresar para consultar el padrón.