miércoles 24 de septiembre 2025

Justicia

Unificaron la Causa Libra: mirá en manos de qué juez quedó

La causa por la estafa con la criptomoneda Libra quedó unificada a una que investiga denuncias contra Karina Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó definitivamente a cargo hoy de la investigación de la causa por la criptomoneda $LIBRA que tiene como imputado al presidente Javier Milei.

La decisión fue de la Cámara Federal porteña al resolver ante un conflicto de competencia entre el juzgado de María Servini y el de Martínez De Giorgi.

"La pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad", concluyó en una decisión unipersonal el camarista Mariano Llorens.

De esta forma, la causa por la criptomoneda quedará unificada a una denuncia que se presentó contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por presuntas dádivas y que tramita en el juzgado de Martínez De Giorgi.

Todo comenzó cuando el juez federal Ariel Lijo, en reemplazo por licencia de Servini, declaró la incompetencia del juzgado federal 1 para intervenir en el caso y la remitió por conexidad al de Martínez De Giorgi.

Este último juez manifestó estar de acuerdo con que ambos casos tramiten juntos pero no aceptó asumir la causa $LIBRA sin una manifestación previa de la Cámara en respaldo, porque ese Tribunal ya había en una ocasión rechazado por "prematuro" unificar las investigaciones.

Ahora el camarista Llorens avaló que ambas investigaciones se lleven juntas y en el juzgado de Martínez De Giorgi.En realidad ambas causas están delegadas en una misma fiscalía, la de Eduardo Taiano.

