Unas máquinas de café levantaron polémica en el Poder Judicial de San Juan

Por esta decisión del máximo tribunal que ahora preside Marcelo Lima, se quejó el presidente del Foro de Abogados de San Juan, Franco Montes, quien dijo que había recibido con sorpresa la novedad. "Obviamente el Poder Judicial es autónomo en lo que se refiere al manejo de su presupuesto, pero esta decisión por ahí no se condice mucho con la situación, la época en la que estamos viviendo, donde todos estamos ajustándonos. Esto va con una serie de medidas que por ahí, como digo, no condicen con la situación del país", dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

"No quiero jugar un rol de opinólogo, pero hay reclamos también de los empleados del Poder Judicial. Y por ahí estas medidas generan alguna especie de malestar, entiendo yo", añadió el titular del Foro de Abogados.

Por su parte, el titular del gremio de los empleados judiciales, Sebastián López, "la Corte nos manda a la policía para prohibirnos el ingreso al edificio. Y ahora sale esta noticia", dijo en diálogo con Radio Sarmiento. Y agregó que "por ahí escuché como que esto es para los trabajadores o para todos. Yo creería que no".

López analizó que "ahora que hay toda una movilización de la gente, la gente enojada, estamos recorriendo en asambleas todos los edificios del Poder Judicial y la gente está ofendida por esta situación. Y no solo que no nos reciben, sino que están como enojados, o manifiestan su enojo por lo bajo, diciendo que no hemos presentado una nota. Cuando venimos presentando notas hace un montón de tiempo y no tenemos respuesta. Entonces, la verdad que estas cosas son como un insulto institucional a una institución como es la Unión Judicial, que no se la tiene en cuenta para tomar este tipo de decisiones".

También dijo el sindicalista que "yo creo que con este tipo de decisiones queda más que claro que no hay un timing político de las lecturas de situación, de los contextos".

Y concluyó López: "Yo realmente estoy asombrado por esta situación. Me causa asombro para mal, pero me causa asombro que no se lea la situación, el contexto en el que está el país, la provincia. Me parece que son cosas que no pueden escapar y que hacen que estén fugados de la realidad".

Estos son los documentos del llamado a licitación por las máquinas expendedoras de café que generó el revuelo:

PLIEGO-GRAL.-BASES-Y-CONDICIONES.pdf