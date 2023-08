Uñac advirtió a Orrego para que no les dé más plata a los municipios de JxC que a los del PJ

"Yo creo que se vienen momentos interesantes para el país, pueden ser asociados lo interesante a lo difícil, puede ser, puede ser un análisis también, y quienes hayan podido acumular experiencia, digo, en el caso mío, por haber transitado los despachos de la provincia de San Juan, pero también por haber tenido relación con gobiernos nacionales que han sido afines a nuestro color político como el actual, o contrarios como el anterior, y sin embargo San Juan nunca se detuvo. Esa experiencia es la que vamos a poner a disposición de los sanjuaninos en el Congreso Nacional, particularmente si así se estima oportuno por parte de los votantes el próximo 13 de agosto en el Senado de la Nación. Y creo que eso va a ser sumamente importante. Primero porque vemos que las discusiones hay que darlas en el lugar donde hay que darlas, que es obviamente en el Congreso de la Nación. Ahí se debate presente y futuro de nuestro país. Ahí se debaten los proyectos más importantes", expresó el pocitano a los medios calingastinos.

Y profundizó: "Al nuevo gobierno no le va a resultar fácil, de la provincia, nosotros vamos a hacer todo, tenemos una transición razonable, vamos a ser oposición responsable, pero eso no quiere decir que los momentos que van a ser difíciles no lleven a tener situaciones también delicadas en el orden provincial. Por eso todo lo que podamos arrimar desde Nación, desde ese Congreso, desde los contactos que podamos tener para que nuestros intendentes, esta subagrupación Vamos San Juan, tiene 14 y como frente 15 intendentes de 19 que tiene la provincia de San Juan".

También habló el aspirante a senador nacional de cómo se moverán como oposición en la futura Cámara de Diputados de San Juan. Marcelo Orrego adelantó que buscará eliminar el SIPAD, que impulsó el uñaquismo y por el cual se eliminaron las PASO locales y se las reemplazó por un sistema similar a la ley de lemas. "Eso puede terminar siendo una expresión de deseo, porque (Orrego) en definitiva no tiene los votos para poderla modificar. Es una discusión que tendremos que darnos entre todos los referentes".

WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.38.06 PM.jpeg

Y destacó: "No hay un solo proyecto legislativo que pueda tener aprobación con 12 diputados, que es lo que tiene hoy Juntos por el Cambio. Entonces, la participación de nuestro frente de Unión por la Patria a nivel nacional y obviamente la subagrupación Vamos San Juan perteneciente a ese frente nacional, va a ser sumamente importante. Nosotros no vamos a rehusar dar las discusiones necesarias, pero veremos qué es lo que le conviene a San Juan". Y destacó: "No hay un solo proyecto legislativo que pueda tener aprobación con 12 diputados, que es lo que tiene hoy Juntos por el Cambio. Entonces, la participación de nuestro frente de Unión por la Patria a nivel nacional y obviamente la subagrupación Vamos San Juan perteneciente a ese frente nacional, va a ser sumamente importante. Nosotros no vamos a rehusar dar las discusiones necesarias, pero veremos qué es lo que le conviene a San Juan".

Ante la consulta de qué entiende por ser "una oposición responsable", respondió: "Discutir los temas en la Legislatura provincial, cada uno de los temas, presentar proyectos propios también. No aprobar las cosas que nosotros entendamos que no beneficia a San Juan y menos a los sanjuaninos. Tener diálogo". A la vez, recalcó que "en algún momento el diálogo se agota y hay que proceder a votar. Bueno, ahí la fuerza del peronismo es muy fuerte".

Renovación del PJ

Uñac habló de la repercusión que tendrán dentro del PJ las PASO del 13 de agosto. "En el primer trimestre se definen nuevas autoridades y la idea es que pueda haber la consolidación de las cosas que hemos construido, lo que hemos generado, pero también la renovación necesaria. Después vamos a discutir qué significa renovación. Yo con 53 años, que es lo que tengo, estoy hablando de que podamos renovar. Y por ahí me parece que eso también prende una luz de esperanza a los nuevos cuadros dirigenciales que tiene nuestro partido, para que jóvenes, hombres, mujeres, que vienen forjando caminos en lo político, en lo institucional, tengan la oportunidad de poder llegar. Me parece que el 13 de agosto define eso. Una posición institucional y una posición política que es importante", afirmó.

Los ejes que trabajará en el Senado, si gana

En campaña para el Senado, el gobernador analizó qué desafíos se propondría en las discusiones que cree que se darán después del 10 de diciembre en el Congreso. En el caso de que se convirtiera en senador, Uñac se planteó ante la coparticipación federal y el esquema impositivo.

Sobre lo primero, dijo que "es probable que se pueda venir una nueva discusión de una ley de coparticipación. San Juan tiene un muy buen porcentaje de coparticipación, y yo entiendo que hay que defender que esa distribución secundaria quede como está. Nosotros tenemos un porcentaje que es un poco menor, pero muy parecido a la provincia de Mendoza, y tenemos menor cantidad de habitantes. Lo que hay que discutir es, dejemos la distribución secundaria como está y vayamos a un nuevo esquema de distribución primaria de coparticipación nacional, que lo que se queda Nación sea menos y lo que llega a las provincias sea más. Entonces, todas las provincias argentinas vamos a tener mayor ingreso".

Respecto de lo segundo, expresó que "en el esquema impositivo, a mí me parece que se va a venir también una nueva discusión. Hay distintas ópticas sobre las cuales se mira la presión impositiva que tiene el país. Es mucha respecto de algunos países, poca respecto de otros. Quizás estemos en una situación intermedia, pero quizás también haya que mejorar el esquema impositivo. Es otra discusión que seguro en el Congreso de la Nación se va a venir. Me imagino que podremos presentar, y en esto el compromiso, un esquema de incentivo a las energías renovables, que aquellas provincias como la provincia de San Juan, que ha puesto foco en el desarrollo de las energías renovables, en un 65-70% de la energía consumida proviene de la energía solar".

WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.38.07 PM.jpeg

Ahondó: "Si tuviésemos los diques en plena operación, estaríamos siendo autosustentables energéticamente respecto de lo que consumimos y lo que generamos en energía solar e hidráulica. Bueno, las provincias que hayamos hecho este esfuerzo, por ahí nos merecemos, hablando de cómo impactan los precios de la energía en el consumo domiciliario y el consumo industrial también, cómo podemos generar algunos beneficios para aquellas provincias que le hemos puesto fondos, decisión política, vocación y trabajo a reconvertir la matriz energética de la provincia de San Juan, entre otras cosas".