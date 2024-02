Una designación firmada por Javier Milei que esperaban en San Juan

Decisión política Rivadavia confirmó el aumento para sus trabajadores, pero no dará el bono a la planta política

Bertola fue durante muchos años director de Vialidad Provincial de Córdoba y referente del sector del ex candidato a presidente Juan Schiaretti. El ex gobernador se apuntó porotos a favor con Milei porque sus legisladores nacionales votaron a favor de la Ley Ómnibus. Por eso la formalización del nombramiento de Bertola se manejaba hace tiempo, pero no fue hasta este viernes 23 de febrero, que se confirmó, a través del Decreto 184/2024, que lleva las firmas del presidente Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.