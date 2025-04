Un grupo de intendentes peronistas firmó un acuerdo de cooperación mutua

El encuentro en Caucete sucede apenas una semana después de una primera cumbre realizada en Pocito, que contó con la presencia del senador Sergio Uñac y del presidente del Partido Justicialista, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. En esta oportunidad, la reunión se centró en establecer mecanismos concretos de colaboración entre las comunas, con la premisa de sostener y mejorar los servicios que brindan a la población en un contexto de desafíos económicos y políticos.

“Es una manera de ayudarnos entre nosotros en situaciones puntuales. Los municipios sostenemos buena parte de nuestra gente”, enfatizó Fabián Aballay, intendente de Pocito, tras la firma del acuerdo.

A la reunión, que duró poco más de una hora, asistieron once intendentes: la anfitriona Romina Rosas (Caucete), Fabián Aballay (Pocito), Matías Espejo (Jáchal), Juan Carlos Abarca (Albardón), Rodolfo Jalife (25 de Mayo), Analía Becerra (San Martín), Sebastián Carbajal (Calingasta), Daniel Banega (9 de Julio), José Castro (Angaco), Mario Riveros (Valle Fértil) y David Domínguez (Ullum).

En cambio, hubo ausencias que no pasaron desapercibidas. Carlos Munisaga, intendente de Rawson, no concurrió, aunque firmó el documento de cooperación. Tampoco estuvo la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, que no firmó.