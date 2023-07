Un ex giojista y una joven, los dos nombres que suenan para el Gabinete de Munisaga en Rawson

El intendente electo fue mencionado como uno de los grandes ganadores de las elecciones provinciales del 14 de marzo. Con casi 11.000 votos, se impuso a sus rivales internos del sublema Vamos San Juan y también ganó -en la sumatoria de la ley de lemas- a los candidatos del sublema giojista San Juan Vuelve, que tenía como figura preponderante al ex intendente Juan Carlos Gioja.

Munisaga tejió acuerdos con varios sectores de la política departamental. Están los ejemplos de Raúl Anzor y Gimena Martinazzo, opositores en los comicios del 2019, que se plegaron a la propuesta del secretario de Seguridad de la provincia. También hubo pases entre espacios: del giojismo llegó Sebastián Chirino y Laura Rojas. Dos dirigentes íntimos de Juan Carlos que pasaron a las filas de Somos Rawson. El hombre suena fuerte para ocupar la Secretaría de Gobierno del municipio.

chi.jpg Sebastián Chirino.

La trayectoria de Chirino se remonta a la creación de la Unidad Básica Patria Grande -que no debe confundirse con el partido- y la coordinación del Centro Integrador Comunitario de Médano de Oro. Fue concejal por la lista de Juan Carlos Gioja y un firme defensor del proyecto. Luego integró el equipo de trabajo de Rubén García, mientras estuvo bajo el ala del giojismo. Y finalmente recaló con Munisaga. No fue una sorpresa. Fuentes del mismo giojismo dijeron que no pudieron "contener" al joven y que "lo dejamos ir". Los rumores indicaron que ahora tendrá un rol protagónico en el futuro gobierno municipal.

En cuanto a la referente de juventud, se trata de Cristina Ramos García. De momento, es un del círculo de personas cercano a Munisaga. Las fuentes comentaron que es una "secretaria" con proyección. Eventualmente, ocupará el área de Juventud del departamento. También proviene de un ala del giojismo. En este caso, universitario. La joven milita en la agrupación Ideas, de Juan Pablo Santiago Gioja.