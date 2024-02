Un diputado nacional lloró por la caída de la Ley Ómnibus

"Por ahí me siento un ingenuo, porque la verdad... nosotros somos reformistas. Entonces, eso significa que la reforma sucede cuando uno la va construyendo, pero vienen los fundamentalistas de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero", dijo textualmente de Loredo entre lágrimas e impotencia, como relató posteriormente.

DE LOREDO dijo que "el DESORDEN del GOBIERNO es TOTAL" y se QUEBRÓ en vivo

Luego, afirmó que no sabe cómo "se imagina" el después y afirmó que su espacio siempre va a proponer que "se labure".

Sin embargo, al hablar de los dichos del Presidente, quien armó una lista de "traidores", el radical afirmó. "Hace tiempo me tiene sin cuidado cualquiera de los disparates que diga Javier Milei, que no me guarda ningún respeto". "Me puso en una lista del lado del bien, pero yo no quería estar en ninguna. No considero que tenga actitudes morales para esa línea divisoria tan peligrosa que tanto mal le trajo a la Argentina", enfatizó.

Un anticipo de la falta de consensos

El diputado cordobés advirtió en la previa de la sesión de este último lunes que su bloque no había alcanzado "consensos" con el oficialismo sobre ciertos aspectos del proyecto de ley "Bases".

"Depende más de ellos (el oficialismo) que de nosotros que el proyecto pase al Senado con una media sanción en particular. Se tendrán que analizar los puntos que no puedan cerrarse en Diputados. Tenemos contactos con los legisladores de la Cámara alta y estamos haciendo un análisis de manera conjunta", había señalado el dirigente del radicalismo cordobés.

"El gobierno tiene una gran dosis de desorganización, no es el nuestro caso. Presentamos las disidencias muchos de las cuales fueron tomadas otras no", advirtió en la previa Rodrigo de Loredo.

"El Gobierno tiene una negación en aceptar que hay cosas que se consensuan. Si es así, que vayan al psicólogo", puntualizó.