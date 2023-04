Un cortista sanjuanino cree "poco probable" que la Corte Suprema se exprese sobre Uñac

La Corte Suprema, máximo tribunal del país, analiza por estos días dos presentaciones de sectores políticos sanjuaninos contra la candidatura a gobernador de Sergio Uñac. Se dieron per saltum, es decir, pasando por alto la instancia intermedia de la Corte de Justicia local. En este marco, uno de los miembros de la Corte sanjuanina dio su parecer sobre el pleito. Se trata de Daniel Olivares Yapur, quien dijo este martes que "considero que es poco probable que (la Corte Suprema) se pronuncie, invadiendo la jurisdicción electoral provincial, ya hay jurisprudencia de que no corresponde, y mucho menos cuando no se ha pronunciado el maximo tribunal provincial".

En particular sobre las presentaciones ante la Corte, afirmó que "tengo entendido que son dos subagrupaciones que han llevado adelante presentaciones judiciales". Esto, en referencia a las presentaciones de los últimos días patrocinadas por dos sectores del frente Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio. El pionero fue el presentado por la UCR de Eduardo Castro, que es una una acción declarativa de certeza teniendo como instancia originaria a la Corte Suprema; una presentación contra la Provincia, porque lo que se pide es la interpretación de una norma constitucional local y quien da la postura de esa norma es San Juan. En este caso no plantearon una cautelar ni la suspensión de la elección, porque creen que no dan los plazos para resolver eso. A esta presentación se sumó esta semana la del candidato a gobernador por evolución Liberal, Sergio Vallejos, quien interpuso en la Corte Suprema una acción declarativa de certeza y pidió una medida cautelar en defensa de la Constitución Provincial por sobre la candidatura del actual mandatario, Sergio Uñac, esto es, la suspensión de las elecciones del 14 de mayo.

"Personalmente considero que es poco probable que (la Corte Suprema) se pronuncie, invadiendo la jurisdicción electoral provincial, ya hay jurisprudencia de que no corresponde, y mucho menos cuando no se ha pronunciado el maximo tribunal provincial", opinó Olivares Yapur. Añadió que, no obstante, "todas las posiciones jurídicas son respetables y lo que resuelva la Corte Suprema tendremos que instrumentarlo tal y como lo establezca".

Se mostró cauto al decir sobre la decisión de los opositores de saltear la instancia de la Corte local, que "no me corresponde decir a mí si se puede o no, eso lo tienen que responder los apoderados de las subagrupaciones". Y remarcó que "si la Corte Suprema se expide, habrá que respetar el pronunciamiento, pero mientras tanto debe seguir absolutamente normal".

Aclaró que para el Tribunal Electoral que integra, las impugnaciones contra la postulación del actual gobernador ya fueron resueltas: "eso fue resuelto por el tribunal en un fallo jurídico, no politico. El tribunal se expidió y validó la candidatura del ciudadano Sergio Uñac para estas elecciones, con fundamento jurídico".