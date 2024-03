Tras 100 días de gestión, el balance y las expectativas de los sectores productivos y económicos de San Juan

Marcelo Quiroga, de Comerciantes Unidos de San Juan

“Somos conscientes que lo que teníamos el año pasado era un consumo sin horizonte. Hoy hablo con mi gente, y saben que es un mal momento, pero tienen esperanza en este modelo”, señala uno de los referentes del sector comercial.

Y continuó: “Para los meses que vienen, la verdad que hasta el momento haber logrado un equilibrio fiscal es muy valorable, muy importante como base y da confianza a los mercados internos y del exterior, pero no se puede estar viviendo del ajuste. Necesitamos una reactivación y es lo que esperamos para los próximos meses. Una estabilidad económica que permita el crecimiento. Que la gente no pueda llegar a fin de mes se ve y eso preocupa”.

Desde el sector se anhela una reactivación del consumo y aumento del poder adquisitivo ya que, de lo contrario, el comercio es uno de los sectores más afectados.

Juan Janavel, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan

También desde el sector comercial, pero enfocado al rubro ferreterías, Janavel señaló: “El balance que hemos hecho de los últimos tres meses es que la actividad nuestra ha caído entre un 20 y un 30%. Eso nos ha afectado mucho. Los aumentos, tantos de servicios, luz, gas, alquiler, combustible, todo eso nos ha afectado mucho”.

Ante esto, en sintonía con Quiroga, sostiene que la reactivación de la economía es fundamental. “Urgente necesitamos un efecto rebote de ventas, para poder afrontar los gastos y conservar el personal”, reflexionó.

Miguel Caruso, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible

Sin duda uno de los sectores que más criticó las medidas de las gestiones anteriores fue el de los expendedores. Los continuos congelamientos de precios afectaron de lleno a la rentabilidad del sector, que además no forma precios. Ante esto, Caruso detalló: “El combustible está teniendo liberación de precios y eso es positivo porque nos pone competitivos a nivel mundial, lo que significa que con esta política se busca fomentar inversiones, tanto en extracción como en producción. Con los valores congelados, no se daban las condiciones a las empresas y ahora se abre un horizonte donde no solo somos competitivos a nivel mundial, sino que también se libera el valor en torno a la demanda, cosa que antes no sucedía”, analiza el empresario.

Y asegura: “Si se logra el objetivo de fondo que planteó el gobierno, creo que va a ser positivo para poder acomodar todo. Es una transición que nos cuesta a todos, pero realmente en algún lado teníamos que sincerarnos”

Caruso señaló que en torno a distintos análisis que se realizan desde el sector empresarial, sobre junio debería verse una estabilización entre los precios y los salarios. Allí es donde estarán puestas las expectativas.

Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica

“Son 100 días de un gobierno nacional que aparentemente está ordenando la economía macro, tratando de bajar la inflación, recuperando reservas. Pero el día a día de los sectores empresariales es otro. En algunos sectores hay una crisis muy aguda, como el sector comercial, el agroindustrial, por el tema de aumento de tarifas, las paritarias de empleo, lo que está pasando con el alquiler en los microcentros de las distintas regiones, y la baja de actividad con casi un año de recesión, hace un combo explosivo que lleva a que mucha gente no esté en condiciones de seguir manteniendo abiertas las puertas”, advirtió Minozzi.

En torno a cuáles cree que deberían ser las acciones en lo inmediato, aseguró que la suspensión de ejecuciones fiscales, aumentos escalonándolos en el tiempo podrían ser buenas opciones. “No es lo mismo subir una tarifa de energía a una industria que trabaja en verano y subirse en invierno o viceversa”.

Ante esto, también puso el foco en las acciones que podría adoptar el gobierno provincial como las jurisdicciones departamentales para mitigar el impacto de las subas.

Sobre cómo avizora los próximos meses, aseguró: “Siempre somos optimistas. Si se logra controlar la inflación, lo siguiente es tratar de impulsar el crecimiento, que se logra a través de generación de recursos genuinos, que no es ni más ni menos que generar productos que logren el ingreso de divisas al país y que el país pueda tener los recursos necesarios para acceder”.

Mauricio Turell, presidente de la Cámara Inmobiliaria

Para el representante de las inmobiliarias, muchas de las cosas que había adelantado Milei se fueron concretando o van en vías de hacerlo, pero sostiene que aún no se han tomado las medidas necesarias para llevar tranquilidad a los privados.

Pese a ello, similar a lo que señaló Caruso, para Turrel como para constructores, desarrolladores privados e inmobiliarios, el momento ordenado tranquilo se dará entre junio y julio.

“Creemos que en esos meses puede haber cierta una visibilidad, mucho más clara, más ordenada para poder encarar algún proyecto o ir prefijando objetivos para luego cumplir. Hay buenas perspectivas”, remarcó.

Antonio Giménez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior

“Entendemos que se ha tomado el camino correcto en cuanto a bajar los altos déficits, se ha producido una mejora en el tipo de cambio (aunque habrá que estar atentos a evitar nuevos retrasos), el bajar la cantidad de regulaciones que afectan y ralentizan el comercio en general, y en particular en el comercio exterior se verifica una fuerte caída en la inflación pese a que siga niveles altos”, señala Giménez.

Coincide en que es necesario el sinceramiento de los precios, que hoy no solo continúan retrasados, sino que han generado fuertes distorsiones. Con el sinceramiento de los costos, se se debe considerar una reducción de impuestos, cobrando por el consumo real y no por la prestación de servicios. Tema impositivo y tasas de interés se deberían atender con premura, y el nuevo régimen laboral que permita la creación rápida de nuevos puestos de trabajo”, señala como prioridades a tener en cuenta en el corto plazo.

Para Giménez, las expectativas para los meses que vienen se centran en encontrar una rápida recuperación del comercio y el crecimiento.