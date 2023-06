Tolosa Paz, durísima contra Cristina: "No es importante lo que piense de mi"

Caldeados están los ánimos en los frentes políticos. El marco de campaña electoral suele demostrar algunas afinidades y otras que no lo son tanto. Ese parece ser el caso de la relación entre la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , donde al menos desde uno de los lados no parece ser todo color de rosa.

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional se refirió a los dichos de CFK en el marco de las negociaciones por el cierre de lista. “El destrato que tuvo ella hacia a mí no se me va a borrar fácil”, dijo Tolosa Paz en Radio 10.

Además, aseguró que sigue “poniendo las manos en el fuego por Cristina”, pero parece que eso no fue suficiente. “El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”, aseguró.

En un tono bastante llamativo para el contexto, la funcionaria nacional aseguró que durante años defiende a Cristina, pese a lo que la vicepresidenta piense de ella. Incluso asegura que hay compañeros de militancia que la quieren ningunear por ser “amiga del Presidente”.

Estas declaraciones surgen luego que Cristina Fernández, durante un acto que compartió con Sergio Massa, la figura elegida para que juegue en las presidenciales, cuestionó a Tolosa Paz por plantearle una interna en la provincia de Buenos Aires al gobernador Axel Kicillof de la mano de la postulación presidencial de Daniel Scioli.

“Lo que pasó el viernes fue muy gráfico, parimos la unidad. Realmente fue un parto y con dolor, tuvimos que ceder por la aparición de la fórmula presidencial. Hubo muchos sueños rotos que confiaron en Scioli, en mí y en muchos otros candidatos. A Wado también le rompieron el corazón, ayer se lo veía mal, él quería competir en las PASO”, aseguró Tolosa Paz, remarcando que la vicepresidenta tiene una “lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad”.

Pese a todo, la funcionaria nacional aseguró que acompañará la fórmula Massa – Rossi. “Más allá de que me dolió no participar, voy a acompañar al espacio. Estoy segura de que el 10 de diciembre, Alberto le va a dar la banda presidencial a Massa”, manifestó.